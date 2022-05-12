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2021 yılı doğum istatistikleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılında canlı doğan bebek sayısının 1 milyon 79 bin 842 olduğunu bildirdi. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında binde 1,76 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı. İşte o veriler...

Ekleme: 12.05.2022 - 12:44 Güncelleme: 12.05.2022 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
2021 yılı doğum istatistikleri açıklandı!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre; canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan
bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE DOĞUM ŞAMPİYONU OLAN İL
Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 2021 yılında 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük
olduğu il ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.

TÜRKİYE AB ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA 3'ÜNCÜ SIRADA
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2020 yılında 1,50 çocuk oldu. AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en
yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,83 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında binde 1,76 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 2,8 OLDU
Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise, 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğuma düştü. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu. 

Bu ili binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın, binde 8,5 ile Giresun, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne izledi.

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU YAŞ
Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş
grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
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