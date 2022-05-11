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Hindistan’da duyanları şaşkına çeviren olay! Karanlık nikahta ortalık karıştı: Hiç tanımadıkları kişilerle evlendiler.

Hindistan'da yapılan toplu nikah töreninde evlenmeyi planlayan 2 kız kardeş elektriklerin kesilmesi sonucu çıkan kaosta, karanlıkta yapılan bir hata sonucunda tanımadıkları adamlarla dünyaevine girdi..

Ekleme: 11.05.2022 - 18:34 Güncelleme: 11.05.2022 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Hindistan’da duyanları şaşkına çeviren olay! Karanlık nikahta ortalık karıştı: Hiç tanımadıkları kişilerle evlendiler.Kış aylarının sona ermesi ile Hindistan'da düğün sezonu açıldı. Toplu nikah törenlerinin yapıldığı ülkede yaşanan bir olay ise duyanları hayrete düşürdü.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Aslana köyünde yapılan toplu nikah töreninde yaşanan talihsiz elektrik kesintisi ortalığı birbirine kattı.

KARANLIKTA DAMATLAR KARIŞTI

Törenin ortasında birden bire karanlıkta kalan papaz yaşanan kargaşa içerisinde nikahlarının kıyılması için bekleyen iki kız kardeşi başka damatlarla evlendirdi.

Hindistan'da duyanları şaşkına çeviren olay! Karanlık nikahta ortalık karıştı: Hiç tanımadıkları kişilerle evlendiler
Kız kardeşlerin evlendikleri adamları tanıyıp tanımadığı açıklanmazken olay elektriklerin gelmesi ile ortaya çıktı.


GELİNİN BABASI KONUŞTU

Düğüne katılan bir akraba, The Independent'a yaptığı açıklamada kız kardeşlerin aynı Gelin kıyafetlerini giydiğini ve yerel geleneklere uygun olarak yüzlerini peçeyle kapattığını söyledi.

Gelinlerin babası Ramesh Lal da papazın kafasının kızlarının giydiği kıyafetlerden dolayı karışmış olabileceğini söyledi.



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