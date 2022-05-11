Aydın'da çocuğuna sigara içiren cani anne!

Aydın'ın Efeler ilçesinde dini nikahla yaşayan ve 1 çocukları bulunan Melisa S. ve Serhat Taşlı çifti, skandal bir olayla gündemde.Serhat Taşlı, kısa süre önce 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevine girerken, Melisa S.'nin çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.Savcılıktan soruşturmaGörüntüler ise 23 yaşındaki kadının arkadaşları tarafından kayda alındı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi, görüntülerin eline geçmesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.Polis peşine düştüDHA'nın haberine göre savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli kadın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.Çocuk korumaya alındıAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, S.T.'yi de annesinden aldı. Koruma altına alınan S.T.'nin işlemlerinin ardından halasına teslim edileceği öğrenildi.