SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız

üm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'ları her fırsatta hedef alan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan ve kaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.Geçtiğimiz günlerde SİHA'lardan 'Gerçek değil oyuncak uçak' diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.DAVAYI KAYBETTİ YARGIYA TEHDİT SAVURDU: YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIZSöz konusu kararı, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, 'Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin.' diye konuştu.SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağızGeçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alarak, 'Bunlar oyuncak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yargıyı tehdit etti. Selçuk Bayraktar'ın 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ, 'Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin.' ifadelerini kullandı.'BEN DE MİLLİ BİR İŞ YAPIYORUM'Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, 'Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye'de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?' dedi.Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçakDünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşın seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları fondaş medyada hazımsızlık yaptı. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, 'Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor' dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.