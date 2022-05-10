Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: Tuvalet terliğine tamam diyecekler

Jahrein olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.Sonuç, İmamoğlu’na bir daha oy vermeyeceğini belirterek, “Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok.” dedi.AK PARTİ'Lİ HAMZA DAĞ: TUVALET TERLİĞİNE TAMAM DİYECEK NOKTAYA GELDİLERBirçok köşe yazarının da kaleme aldığı 'Tuvalet terliği' tartışmalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.AK Parti'li Dağ'ın açıklamaları şöyle:Muhalefette uzun zamandır cumhurbaşkanlığı adaylığı için şahısların kendilerini ön plana çıkarma gayretlerine şahitlik ediyoruz.Muhalifler, algı balonları ile parlattıkları figürler ve “kapsayıcı cumhurbaşkanı hayali”nden “Tuvalet terliğine tamam” diyecek noktaya geldi. Bu, muhalefetin ne denli kabiliyetsizlik ve politikasızlık içerisinde olduğunun net bir tasviridir. Millet, “Kabiliyetsiz” siyasetçilere asla prim vermeyecek, bu çapsız ve koca bir balondan ibaret politikacılara gereken dersi verecektir.Her konuşmasında cumhurbaşkanı adayının kapsayıcı ve herkesi kucaklayan biri olması gerektiğini ifade edenlerin mevcut durumları; toplum nezdinde sebep oldukları umutsuzluk ve karamsarlığı göstermektedir. Bu karamsarlık ve umutsuzluğu milletimiz görüyor. Millet, kime, neden oy vereceğini çok iyi biliyor.“Tuvalet terliği” yaklaşımı, millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır. Böylece dertlerinin ve amaçlarının, ülkemizin geleceğine güçlü bir şekilde katkı sunacak birini seçmek olmadığı görülüyor. Bulduğu her dala tutunan çaresiz muhalefet, çok geçmeden hüsrana uğruyor. Seçim yaklaştıkça koltuk yarışına girecek bu çaresizlerin, Türkiye’de taş üstüne taş koyamayacağını, herkes daha net görecek.Bizim için milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına layık kişi, milletimize can-ı gönülden bağlı ve milletimize hizmetkâr olan kişidir. Bu kişi de, her zaman olduğu gibi bugün de gerçek bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan’dır.