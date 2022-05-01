  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın

Son dakika: 2 aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın liman kenti Mariupol adeta küle döndü. Kentte halen sivillerin de olduğu bilinirken Ukrayna ordusunda görev alan ve Mariupol kentinde bulunan Binbaşı Serhiy Volysnkyi'den Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a yönelik bir mesaj geldi. Yaşadıkları acı dolu anları anlatan ve şehirde çocukların da olduğunu söyleyen binbaşının videosu gündem oldu. İşte detaylar...

Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
Ekleme: 1.05.2022 - 13:26 Güncelleme: 1.05.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.

'DURUM ÇOK ZOR'

Video kaydıyla yaşadıklarını anlatan Binbaşı Volynskyi şu ifadelere yer verdi:

'Türk halkı! Sayın Recep Tayyip Erdoğan! 36. Garnizon Komutanı vazifesinden size sesleniyorum. Durum çok zor. Çatışma bir gün bile durmadı. Düşman her gün hava saldırıları düzenliyor, kara ve deniz üslerinin çeşitli topçu sistemlerini kullanarak ateş açıyor, tanklar, savaş araçları, insan gücü gruplarıyla bize saldırılar gerçekleştiriyor.'

600 YARALI ASKER VAR

600 yaralı askerin olduğundan ve acil tıbbi desteğe ihtiyaçları olduğundan bahseden binbaşı, 'Aramızda yaralı siviller de bulunuyor ve onların da yardımınıza ihtiyacı var. Ayrıca tesiste bizimle birlikte yüzlerce sivil ve onlarca çocuk var. Çocuklardan en küçüğü dört aylık' dedi.

'HASTANE BOMBALANDI'

Dün yaşadıkları bombalanma olayını anlatan Ukraynalı asker sözlerine 'Daha dün, sahra hastanemizin ameliyathanesini bombaladılar ve artık askerlere ve sivillere tıbbi yardım sağlayamıyoruz' ifadeleriyle devam etti.

Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın

2 TALEBİ VAR

Volynskyi Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a seslenerek 'çıkarma' politikasının uygulanmasını talep etti ve isteklerini şöyle sıraladı:
'Mariupol garnizonunun Türkiye topraklarına güvenli bir şekilde çıkartılması ve Türk tarafının güvenlik garantileriyle bizi Azovstal'dan fiilen kurtarması için çağrıda bulunuyorum! Yardımınıza çok güveniyoruz! Size çok minnettarız!
CHP'den 6'lı masaya 'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu' dayatması! CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler
Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!
6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız
Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor!
İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
Mayıs 2022 Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell zorlu sınavda: ‘Resesyon’ mu ‘Enflasyon’ mu?
İngiliz basını yazdı: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var
Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!
Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Yönetmelik değişti hakkınız yanabilir
Operasyon bölgelerinde 19 PKK'lı terörist öldürüldü!
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Mayıs sonrası düşüş başlar!
Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’
Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
Milyonların gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi