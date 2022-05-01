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Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Hafif taarruz uçağı olarak tasarlanan süpersonik eğitim uçağı Hürjet, Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı olarak havalanmak için gün sayıyor. 18 Mart 2023'te havada olması hedeflenen tek motorlu hafif taarruz uçağı, TCG Anadolu gemisinde de kullanılabilecek.

Ekleme: 1.05.2022 - 11:42 Güncelleme: 1.05.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor
Yerli ve milli üretimin en yenisi, teknoloji harikası Süpersonik eğitim uçağı Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet'in düğmesine ilk olarak 2017'de yılında basıldı. Teröristlerin yeni korkulu rüyası, hafif taarruz uçağı olarak görev alacak.

Tek motorlu hafif taaruz uçağı, üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

Milli jet uçağı Hürjet'in teknik özellikleri
Hürjet, 14 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde..

45 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek olan Hürjet 3 ton civarında faydalı yük taşıyabilme özelliğine de sahip.

Kanat ve gövde altında mühimmat ve faydalı yükler taşıyabilecek.

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı hürjet havalanmak için gün sayıyor. Yüzlerce personel aralıksız çalışıyor.

Hürjet 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde havalanacak
Hürjet sanal ortamda tasarlandı, her bir parçasının tasarımına yıllarca emek harcandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk jet uçağının prototipinin montajı için hummalı çalışma sürüyor. Hürjet'in 18 Mart 2023'te havada olması hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçak Grubu ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, 'Şu anda üretimlerimizin hemen hemen hepsi bitti. Montaj faaliyetlerimizin de yarıdan fazlasını bitirmiş bulunmaktayız. En kısa sürede uçaklarımızın son montaj hattına geçirip yer testlerini ve nihayetinde uçuş testi safhasına geçirmek istiyoruz' dedi.

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Pilotlar simülasyon üzerinde ilk uçuş için hazırlıklarını sürdürüyor
Hürjet'in iki senedir pilotlar tarafından similasyon üzerinde de test edildiğini aktaran Orbay şunları aktardı:

'Sanki uçak gerçekten havada uçuyormuşçasına tepkiler vererek pilotumuza aşinalık kazandırmakta. Bu hem uçuş karakteristiği olarak kazandırılmış bir aşinalık hem de pilotumuzun ilk uçuşta kullanacağı kokpitin birebir aynısını simüle ettiğimiz için uçağın kokpitine de aşinalık kazandıracak bir platform oluyor.'

İlk uçuşun ardından Hürjet'in sertifikasyon çalışmalarına başlanacak.

Uçak, TCG Anadolu gemisinde de kullanılabilecek.
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Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

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