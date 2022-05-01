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Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı ile birlikte tatil planlarını da yaptı. Hava durumu Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacak. Çarşamba günü öğleden sonra ise doğu bölgelerde yağış etkili olacak. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bayrada hangi illerde yağış görülecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı hava durumu raporu...

Ekleme: 1.05.2022 - 14:41 Güncelleme: 1.05.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı
Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, başkentte bayram tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bayramda Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

İstanbul ve İzmir'de de bayramda yağış bekleniyor.

2 Mayıs 2022: Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.

3 Mayıs 2022: Bayramın ikinci günü, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

4 Mayıs 2022: Bayramın son günü, Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek.

Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
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