Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.'Ülkemizde bazı kesimlerde karamsarlık hali var. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz.Pırıl pırıl şehirleirn, denizlerdeki gemilerin semalardaki uçakların, fabrikaların gerisinde insan gayreti var. Emek yoksa toprak işlenmez.Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Çalışanlarımıza destek olmak için gelirimizden vazgeçtik.İstihdama yeni giren kesimleri destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat artırdık.Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız.'