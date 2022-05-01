6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız

Altılı masanın ayaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son olarak yaptığı çıkışla masayı çatlatmıştı. Babacan, şimdi daha sert bir çıkış yaparak masayı kıran darbeyi indirdi.Ali Babacan, partisinin genel merkezinde gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Babacan özelleştirme konusu üzerinden altılı masa ittifakı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Babacan özelleştirme konusu üzerinden, 'Altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı özelleştirmeyle ilgili bugün ne söyleyecek? Bugün adayımız şudur diye açıklasak.' dedi.Bunun üzerine Gürses'in Kılıçdaroğlu'nun kamulaştırma açıklaması anımsatmasıyla sözlerine devam eden Ali Babacan, şunları söyledi: 'Meğer ki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Başka genel başkan söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da bambaşka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil'Millet İttifakı'nda son zamanlarda süren krizlerin ardından ilk büyük çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları yazdı 'Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.'Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığının altını çizerken, 'İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.' diye konuştu.'Tek bir liste olur mu? soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir.Gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı. Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta 'açık açık söylüyorum aday benim' mesajı verdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yandaş basının son dakika olarak köpürttüğü konuşmasında 'Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' ifadeleriyle rakiplerine hem üzeri kapalı mesaj hem de gözdağı verdi.Kılıçdaroğlu'nun şovu bununla da bitmedi. CHP lideri konuşmasının sonunda 'Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!...' diyerek salonu terk etti.