1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı: Eylem öncesi 3 şüpheli tutuklandı!

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) isimli terör örgütünün silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğuna yönelik istihbarat elde edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir adrese 27 Nisan akşamı operasyon düzenlendi. Toplam ağırlıkları 6 kilo olan ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen bomba malzemeleri ele geçirildi.TUTUKLANDILAROperasyonda Hasan T., Osman A. ve Celal P. yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheli üç kişi, bugün tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de tutuklama kararı verip, şüphelileri cezaevine gönderdi.