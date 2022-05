1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor!

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden 'Hak-iş yürüyor mücadele büyüyor', 'Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı', 'İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs' sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.Taksim Meydanı nda 1 Mayıs 1977 de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek buraya çelenk sundu.Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birlik, mücadele ve dayanışma gününde Taksim'de olduklarını anlatarak, 'Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir.' dedi.Birlik mücadele dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik, beraberlik içerisinde kutlayan işçilerin, bir provokasyonla bu alanda sıkıştırıldığını aktaran Arslan, 34 emekçinin 29'unun boğularak ve ezilerek, 5 emekçinin de kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ifade etti.'BİZİM İÇİN TAKSİM'İN SEMBOLİK BİR ANLAMI VAR'Mahmut Arslan, aradan 45 yıl geçmesine rağmen hala bu ihanetin faillerinin bulunamadığına dikkati çekerek, 'Bu organizasyon ülkemizi 12 Eylül 1980 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Bu kirli, bu hain eller ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından henüz tespit edilememiştir. Biz ülkemizin emekçileri olarak ülkemizin kardeşliğine, barışına, dostluğuna, birliğine inanmış Hak-İş olarak bu ihaneti gerçekleştirenlerin bir an evvel bulunmasını ve bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.Emekçilerin, başka meydanlarda birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamayı da öğrendiğini dile getiren Arslan 'Hak İş bu meydanda olduğu gibi Türkiye'nin her öğrendiğini dile getiren Arslan, Hak-İş, bu meydanda olduğu gibi Türkiye nin her köşesinde birlik, mücadele, dayanışma gününü geniş katılımlı çalışmalarıyla geniş etkinlikleriyle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Onun için, bizim için Taksim'in sembolik bir anlamı var. Burada kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısına her yıl Kazancı Yokuşu'nda onları anacağız.' diye konuştu. Gruptakiler yapılan açıklamanın ardından alandan ayrıldı.PANKART ASAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIBu arada, Şehit Muhtar Mahallesi Anaçeşmesi Sokak'taki bir binaya çıkan bazı kişiler buraya pankart astı.Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girerek pankart asan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.TÜRK-İŞ TEMSİLCİLERİ DE ÇELENK KOYDUTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.Beraberindeki sendika temsilcileri ile Kazancı yokuşuna gelen Atalay, burada 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçen gruptakiler anıta çelenk sundu.Atalay, burada yaptığı konuşmada, TÜRK-İŞ'in 70'inci yılını kutladığını belirterek, 'Bugün 81 vilayette 5 bölgemizde 424 sendikamız 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı ve örgütlenme'. TÜRK-İŞ, her siyasi düşünceden her takımı tutan topluluktan oluşan devasa bir kurum. Ülkeden, işçiden, emekçiden yana olduk. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.Gazetecilerin 'Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddiası hakkında ne diyeceksiniz?' sorusu üzerine Atalay, 'Bununla ilgili her gün açıklama yapıyoruz. Haziranı, temmuzu ya da aralığı beklemeye gerek yok. Yakında enflasyon açıklanacak. Bunu işçiye versinler. dedi.Atalay, TÜRK-İŞ'in, işçinin yanında olmaya devam edeceğini anlatarak, 'Kadınlarla ilgili iş yerlerinde mobbing devam ediyor, hala çocuklarını baktıracağı kreşler yok. İş yerleri bizim evimiz.' diye konuştu.Türkiye'de ve dünyada, kadını, kamuyu, emeği korumanın yazılı olmayan bir karar olduğunu söyleyen Atalay, Türkiye'de ise uzun yıllardır emeğin korunmadığını dile getirdi.Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Atalay, daha sonra beraberindeki heyetle Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.DİSK TEMSİLCİLERİ ÇELENK KOYDUTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.Gümüşsuyu Caddesi'nden 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.Burada konuşan Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı olmasına tepki göstererek, 'Bu 1 Mayıs'ta bir kez daha Taksim yasağını asla kabul etmeyeceğimizi,Taksim irademizden vazgeçmeden Maltepe Meydanı ve Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda buluşacağımızı ve mutlaka bu ülkede, İstanbul'da, bu kentte Taksim Meydanı'nda 1 Mayısları yaptığımız; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin Türkiye'sini, yani emeğin Türkiye'sini kurma kararlılığımızı bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz.' diye konuştu. Çerkezoğlu, bütün Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.Gruptakiler, basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beşiktaş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı.Saat 10.00 sıralarında üzerlerinde HKP üyesi bir grup Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek için harekete geçti.Ancak gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruptakiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan 29 kişi polis minibüsüne bindirilerek götürüldü.