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Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Uzay yolculukları için çok önemli bir adım atıldı. Axiom Space’in düzenlediği ve tamamı özel bir şirket tarafından yönetilen Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı, 10 gün sürecek uzay yolculuğu için 3 kişi 55 milyon dolarlık bilet ücreti ödedi.

Ekleme: 9.04.2022 - 16:23 Güncelleme: 9.04.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, her biri 55 milyon dolar ödeyen 3 ziyaretçiyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdi. SpaceX, Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli olmak üzere 3 iş insanını ve refakatçi olarak ABD Havacılık ve uzay Ajansı (NASA) eski astronotu Michael Lopez-Alegria'yı bir haftadan fazla sürecek uzay yolculuğu için dünya yörüngesine fırlattı.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden UUİ'ye yapılan yolculukta yer alan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları SpaceX'in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu.

UUİ'nin turistik ziyaretçilerinin, roket yolculuğu, konaklama ve tüm yemekler için kişi başı 55 milyon dolar ödeyeceği, uzay istasyonunda Rusya'ya ait bölümün dışında her alanı gezebileceği belirtildi.

Geçen yıl bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran SpaceX'in ikinci kez gerçekleştirdiği özel uzay uçuşundaki 4 yolcusunu otomatik kapsülüyle 19 Nisan'da geri getirmesinin planlandığı bildirildi.

55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak

NASA'nın yıllarca uzay istasyonunu ziyaretçilere açma fikrine karşı çıkmasına karşın Rusya'nın uzun yıllardır UUİ'ye ve ondan önce Mir Uzay İstasyonu'na ziyaretçi taşıdığı biliniyor.

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