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Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı

Aksaray'ın Merkez ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi Kırımlı mevkiinde iki farklı araziye yaklaşık 40 ton kuru soğan döküldü. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
Ekleme: 9.04.2022 - 17:38 Güncelleme: 9.04.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bugün öğlen saatlerinde gelen '40 ton kuru soğan araziye döküldü' ihbarı sonrası harekete geçti.

Bahse konu noktalara incelemeye giden ekipler, iki farklı noktaya dökülmüş yaklaşık 40 ton kuru soğana ulaştı.

Ekiplerin incelemelerinde soğanların büyük çoğunluğunun çürük olduğu ve gıda olarak kullanılmaya uygun olmadığı tespit edildi.

Yetkililer soğanların Aksaray Belediyesi çöplüğünde imha edileceğini belirtti.

DÖKEN KİŞİ VE FİRMALAR AÇIKLANDI
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında iki farklı boş araziye kuru soğan dökenleri, Bozkurt Komisyon isimli firma ile iş yaptıkları ve Şaban İnce isimli hafriyat şirketinin araçlarıyla da eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Araziye soğan dökenlerin ise Mahmut Tezcan ile Derviş Tezcan olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
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Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
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