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Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İrlanda'nın 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesinin istemesine karşı önlemler alındığını açıkladı. İrlanda yönetimine, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine uyması ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun "normal" çalışması için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dublin'in ileride herhangi bir dostça olmayan adımına da karşılık verileceği vurgulandı.

Ekleme: 8.04.2022 - 00:55 Güncelleme: 8.04.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İrlanda'nın geçen ay Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatın ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.

"DOSTÇA DEĞİL"

Bunun "temelsiz" ve "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi Brian McElduff'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

"NOTA VERİLDİ"

Açıklamada, "Büyükelçiye, İrlanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatlara yönelik benzer önlemlerin alındığına dair nota verildi" ifadeleri kullanıldı.

"İLERİDE DE DOSTÇA OLMAYAN ADIMLARA KARŞILIK VERİLECEK"

İrlanda yönetimine, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine uyması ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun "normal" çalışması için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dublin'in ileride herhangi bir dostça olmayan adımına da karşılık verileceği vurgulandı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istediklerini 29 Mart'ta bildirmişti.

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