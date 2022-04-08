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Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

Ukrayna'ya giren Rus ordusuna savaşın başından beri desteğini esirgemeyen ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya tarafından törenle korgeneral yapıldı.

Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Ekleme: 8.04.2022 - 11:03 Güncelleme: 8.04.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 43 gün geride kaldı.

BM raporlarına göre 2 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 2 binden fazlası da yaralandı ve 4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci durumuna düştü.

Rusya, Kadirov'u 'korgeneral' yaptı

Savaşın başladığı günlerde Çeçenistan özerk bölgesinin lideri Ramazan Kadirov, ordusunu Ukrayna'daki savaşa destek olmaya göndereceğini açıklamıştı.

Büyük bir gösteri edası ile gönderilen Çeçen ordusu, Ukrayna ordusu ile hem de Rusya karşıtı Çeçen savaşçılarla karşı karşıya geldi.


Ve Kadirov'un bu çabaları karşılığını buldu. Rusya, Kadirov'u korgeneral rütbesi ile ödüllendirdi.
Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
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