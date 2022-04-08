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Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü!

Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

Ekleme: 8.04.2022 - 12:16 Güncelleme: 8.04.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü!Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü!

Mürettebatın, yetkilileri 'hidrolik bir sorun' konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü!
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