Edirne’de altın için aile katliamı yapılmıştı: Altınlar bakın nereden çıktı!

Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon lira değerindeki altınlar için öldürüldüğü iddia edilen Güner Ailesi'nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma jandarma tarafından titizlikle sürdürülüyor...Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Sarı lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, verilen bilgiler ışığında dün katliam evinde yeniden arama yapıldı.'ALTINLAR SAATTE DEMİŞ'Jandarma timleri, olay günü gürültüye uyanıp elindeki tüfekle avluya çıktığı sırada sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı.Dede Güner'in 'Bana bir şey olursa param saatte' dediğinin ortaya çıkmasının ardından duvardaki ve evdeki tüm saatler de incelemeye alındı.ALTINLAR ELEKTRİK PANOSUNDA BULUNDUEvde bulunan kurmalı iki duvar saatinde ve saatlerin asılı bulunduğu duvarlarda yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı.Saatlerden bir sonuç elde edemeyen Jandarma timleri; arama çalışmalarını su ve elektrik saatlerinin panosuna kaydırınca korkunç gerçek ortaya çıktı.30 BİN LİRA VE 8 CUMHURİYET ALTINIEkipler, pano içerisine gizlenmiş siyah bir cüzdan buldu. Olay günü kaybolduğu iddia edilen 30 bin Türk lirası ve 8 cumhuriyet altının da elektrik panosundaki cüzdanda olduğu tespit edildi.Olay günü kaybolduğu ve para çekildiği ileri sürülen dede Güner'in maaş kartı da evde bulundu.Jandarma para ve altınları tutanak altına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor...