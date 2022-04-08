8 Nisan Cuma Namazı Vakitleri Ne Zaman? İstanbul Cuma Namazı Vakitleri

8 Nisan Cuma Vakti Ne Zaman?



8 Nisan Cuma Hutbesi Konusu Nedir?



8 Nisan Cuma namazı vakitleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi ibadetlerini gerçekleştirme amacıyla camilere gitmek için hazırlıklara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Mübarek Cuma günün gelmesinin ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 8 Nisan Cuma namazı vakitleri;13:11: 12:5613:18: 13:11da oldukça merak edildi. Diyanet İşleri Başkalığı tarafından her hafta belirlenen Cuma hutbesi camilerde namaz öncesi dinletilmektedir. 8 Nisan Cuma hutbesi şu şekilde başlıyor;“RAMAZAN VE DOĞRULUK: Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaad edilen cennetle sevinin! Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddîk olarak tescillenir… Aziz Müminler! Kıymetli Müslümanlar, Doğruluk, Allah’a gönülden inanmak, Resûlüllah’a gönülden bağlanmaktır. Bedenimizi ibadetle, ruhumuzu takvayla yoğurmaktır. Her daim hak ve hakikatin yanında yer almaktır. Sözümüze sadık kalmak, ahde vefa göstermek, emanete riayet etmektir. Yalandan, gıybetten, iftiradan ve kötü sözlerden kaçınmaktır. Aziz Kardeşlerim Mümin, doğruluğu söz ve davranışlarına yansıtır. Özü sözü birdir müminin. İçi dışı aynı, niyeti ile davranışları tutarlıdır. Geliniz, yolumuz doğruluk, özümüz sözümüz bir olsun. Olsun ki, dünyamız ma’mûr, akıbetimiz cennet olsun. Müminin hayatında doğruluk önce ailede tesis edilir. Doğruluğun hâkim olduğu bir yuvada aile fertleri birbirine sadakatle bağlanır. Çocuklar, dürüstlüğü anne babanın güzel davranışlarından öğrenir. Ailenin güven veren ikliminde hayatın yükü birlikte omuzlanır. Geliniz, yolumuz doğruluk, ahlakımız güzel olsun. Olsun ki gönüllerimiz muhabbetle, hanelerimiz huzurla dolsun. Mümin, ticaretinde dürüsttür; daha fazla kazanma arzusu ya da zarar etme korkusuyla doğruluktan ayrılmaz. Dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz. O, bilir ki اَلرِّزْقُ عَلَى اللّٰهِ “rızık Allah’tandır.” Yine bilir ki Allah Resûlü (s.a.s), مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurmuştur.” ifadelerini kullandı.vehakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.