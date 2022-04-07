Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam geldi!

Tüm dünyada müşterilerin büyük ilgi gösterdiği kahve zinciri Starbucks, bir süredir ürünlerini sabit fiyatta tutuyordu.Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı.Yüzde 25 zam geldiStarbucks'ta bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 25'lik artış oldu.Henüz resmi bir açıklama yapmayan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının kasaya yansıtıldığı görüldü.Yeni fiyatlarCool Lime (Küçük): 30 TLCaffé Latte (Küçük): 23,75 TLWhite Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TLCaffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TLChai Tea Latte (Küçük): 29,75 TLAhududulu Cheesecake: 33,25 TL