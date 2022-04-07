CHP'li İBB'nin ulaşım zammı protesto ediliyor! Metrobüs istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikeden atladılar!

Uzunçayır metrobüs durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti.Açıklama yapan bir grup üyesi, 'Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz' dedi.Açıklamadan sonra 'Ulaşım Zamları Geri Alınsın', 'Ulaşım Hakkı Engellenemez' diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün suya yaptığı zammın ardından bugün de ulaşıma zam yaptı.Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronikbilet taksi taksi dolmuş minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşüldü.Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi.TAM ELEKTRONİK BİLET 5,48'DEN 7,67 LİRAYA YÜKSELDİBuna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDUMarmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29- 35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDUMetrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİZam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, OrtaköyÜsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, BeşiktaşÜsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, BeykozSarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı. Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi. Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİÜniversite öğrencileri İBB'nin ulaşımda yaptığı yüzde 40'lık zammı protesto etti. Yetersiz bakiye olan İstanbul Kartlarını alarak İETT turnikelerine koşan öğrenciler kartları basarak protesto etti.