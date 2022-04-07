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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!

Başkan Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine bayram namazını Mekke'de kılacağı iddia edildi.

Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Ekleme: 7.04.2022 - 13:05 Güncelleme: 7.04.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni döneme girildi.

Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti.

Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için 'diyalog kanallarının açık tutulmasında' mutabık kalınmıştı.

MEKKE'YE DAVET
Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı.

Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Başkan Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
BAYRAM NAMAZI
Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.
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Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
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