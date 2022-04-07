Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni döneme girildi.Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti.Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için 'diyalog kanallarının açık tutulmasında' mutabık kalınmıştı.MEKKE'YE DAVETSon olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı.Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Başkan Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.BAYRAM NAMAZIZiyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.