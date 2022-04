7 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

7 Nisan Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi.orusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İşte 7 Nisan yayın akışı;08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar20:05 Bir Zamanlar Çukurova00:25 Hakim02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı16:45 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Camdaki Kız00:15 Sadakatsiz02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti07:00 Mesut Yar ile Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde16:00 Pelin’in Mutfağı18:30 Star Haber20:00 Her Şey Aşktan22:30 Her Şey Aşktan08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya ile Umudun Olsun18.00 Mahkum19:00 FOX Ana Haber20:30 Mahkum23:45 Aşk Mantık İntikam02:15 Son Yaz03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:15 Elimi Bırakma08:40 Mesnevi'den Hikayeler09:05 Ramazan Klipleri09:10 Kuşlarla Yolculuk10:00 Bir İyilik Hikayesi10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:45 Türkiye'nin Mutfağı15:15 Bir İyilik Hikayesi15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)17:00 Ana Haber (Canlı)17:25 İddiaların Aksine17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)00:15 Yerli Dizi03:10 Sahur Bereketi (Canlı)05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif)06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan