Gözlerine inanamadılar! Boğaz'da 300 kiloluk köpek balığı yakaladılar

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz akşam balık avı için açılan Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ile balıkçı Hakan Yüksel'in oltalarına, geceninilerleyen saatlerinde sapan cinsi köpek balığı takıldı.Yaklaşık 1 saatlik süren mücadele sonrasında köpek balığını tekneye alan balıkçılar, o anlarıda cep telefonu ile kayıt altına aldılar. Yakalanan köpek balığının boğazda yakalanan en büyükköpek balıklarından bir tanesi olduğunu belirten balıkçı Hakan Yüksel, "ÇanakkaleBoğazı'ndan profesyonel avcılık yapıyoruz. Bu aralar canlı yemle balık tutmaya çıkıyoruz.Bugün oltamıza çok güzel, yaklaşık 3,5 metre boylarında sapan köpek balığı geldi. 300kilogram ağırlığı da vardır. Bu zamana kadar Çanakkale Boğazı'nda yakalanan en büyükköpek balıklarından bir tanesidir diyorum bu konuda. Avcılığımıza devam edeceğiz, belkiileride daha büyükleri de denk gelir" dedi.Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ise, "Biz de uzunyıllardır boğazda balıkçılık yapıyoruz. Böyle bir tür daha önce oltamıza denk gelmedi ve bizde görmedik. Yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra sudan çıkartabildik. Balığı yaklaşık 100 metrecivarında derinlikte avladık" diye konuştu. Çanakkale Boğazı'nda son zamanlarda artışgösteren köpek balıkları, dikkat çekmeye devam ediyor.