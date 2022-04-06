Gözlerine inanamadılar! Boğaz'da 300 kiloluk köpek balığı yakaladılar
Çanakkale Boğazı açıklarında balık avına çıkan 2 kişi, 3,5 metre boylarında yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda köpek balığı güçlükle tekneye çekilebildi.
Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz akşam balık avı için açılan Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ile balıkçı Hakan Yüksel'in oltalarına, gecenin
ilerleyen saatlerinde sapan cinsi köpek balığı takıldı.
Yaklaşık 1 saatlik süren mücadele sonrasında köpek balığını tekneye alan balıkçılar, o anları
da cep telefonu ile kayıt altına aldılar. Yakalanan köpek balığının boğazda yakalanan en büyük
köpek balıklarından bir tanesi olduğunu belirten balıkçı Hakan Yüksel, "Çanakkale
Boğazı'ndan profesyonel avcılık yapıyoruz. Bu aralar canlı yemle balık tutmaya çıkıyoruz.
Bugün oltamıza çok güzel, yaklaşık 3,5 metre boylarında sapan köpek balığı geldi. 300
kilogram ağırlığı da vardır. Bu zamana kadar Çanakkale Boğazı'nda yakalanan en büyük
köpek balıklarından bir tanesidir diyorum bu konuda. Avcılığımıza devam edeceğiz, belki
ileride daha büyükleri de denk gelir" dedi.
Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ise, "Biz de uzun
yıllardır boğazda balıkçılık yapıyoruz. Böyle bir tür daha önce oltamıza denk gelmedi ve biz
de görmedik. Yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra sudan çıkartabildik. Balığı yaklaşık 100 metre
civarında derinlikte avladık" diye konuştu. Çanakkale Boğazı'nda son zamanlarda artış
gösteren köpek balıkları, dikkat çekmeye devam ediyor.