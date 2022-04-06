Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında ilk iftarı şehit yakınlarıyla yapmıştı.Külliye'de düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar programında orucunu şehit aileleri ile açan Cumhurbaşkanı, iftarın ardından çocuklarla yakından ilgilenmiş, bol bol sohbet etmişti.O geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukların sevgi gösterileri dikkat çekti.'CUMHUR DEDE NE OLUR BİZİM EVE GEL'Küçük bir kızın, Erdoğan'a Cumhur Dede şeklinde hitap etmesi ise izleyenlere tebessüm ettirdi.Küçük kız görüntülerde, Erdoğan'a 'Cumhur Dede, doğduğumdan beri sizin bizim eve gelmenizi bekledim. Lütfen gelin Başkanım.' diyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise küçük kıza gülümseyerek, 'Annen istemiyor ki beni..' şeklinde şakalaşıyor.Kızın annesi ise bu sözün üzerine, 'Cumurbaşkanım ben Almanya'ya gidemiyorum biliyor musunuz siz geleceksiniz diye bütün ailem orada.' ifadeleriyle sitem ediyor.