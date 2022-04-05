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Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasına ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Firari kurucu ve yönetici Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanıklı dava önümüzdeki günlerde başlayacak. Özer'in yokluğunda sanıklar hakim karşısına çıkacak. Öte yandan İddianamede önemli bir detay daha yer aldı. O da vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. .

Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Ekleme: 5.04.2022 - 19:16 Güncelleme: 5.04.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasında savcılık ilk kararını verdi, iddianame tamamlandı.

İkinci karar ise mahkemeden çıktı.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede firari örgüt kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

21 ŞÜPHELİ, 40 BİN 540 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede 21 şüpheli bulunurken, Faruk Fatih Özer'e yöneltilen suçlamalar ise 'Örgüt kurma ve yönetme' suçundan 8 yıla kadar, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 14 yıla kadar ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.

KURUCU VE YÖNETİCİ İLE ÜYELER

Savcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt şemasını gözler önüne serdi. 21 şüpheliden Faruk Fatih Özer'in örgüt kurucusu ve yöneticisi, 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğunu kaydetti.

Savcılığın 61 şüpheli yönünden ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği öğrenilirken, bu şüphelilerin şirketin ücretli çalışanı olduğu belirtildi..

İŞTE BÜYÜK VURGUNUN MİKTARI

İddianamede önemli bir detay daha yer aldı. O da vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Thodex yatırımcısı ve şikayetçi olan 2 bin 27 mağdur iddianamede yer alırken, 257 milyon lira kayıplarının olduğu dile getirildi.

Vurgunun miktarı da oldukça büyüktü. Thodex platformundaki vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kaydedildi.

MAHKEMEDEN KABUL KARARI

Yaklaşık 1 yıl içinde titizlikle yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan 268 sayfalık iddianame 31 Mart günü mahkemeye gönderildi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi 5 günlük incelemesinin ardından iddianameyi kabul etti.

Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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