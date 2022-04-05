  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?

Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seksenler dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Peki, Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitiyor mu? Seksenler neden yok? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 12:16 Güncelleme: 5.04.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?
Birçok kişinin hayranlıkla izlediği Seksenler Dizisi’nin yayınlanmamasının ardından birçok kişi Seksenler dizisi neden yok ve Seksenler dizisi final mi yapıyor sorularına cevap aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi birçok kişi tarafından büyük beğen ile takip ediliyordu. Seksenler dizisi neden yok ve Seksenler dizisi final mi yapacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Seksenler Dizisi Final Mi yapıyor?


Birçok kişi Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Seksenler dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Seksenler dizisi başrolde yer alan usta oyuncu Rasim Öztekin’in ardından ara vermişti. Yeniden ekranlara dönen dizi Ramazan ayı nedeniyle yayınlanmayacak. Ramazan ayının bitmesinin ardından dizi kaldığı yerden devam edecek.


Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?

Seksenler Dizisi Oyuncuları Kimler?


Seksenler dizisi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. 24 Ocak 2012 yılından beri yayınlanmaya devam eden dizi oldukça sevilen yapımlardandır. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Seksenler dizisi oyuncuları şu şekilde sıralanabilir;

Özlem Türkad
Rukiye Özdemir 1-
Şoray Uzun
Ahmet Özdemir 1-
Ayşe Tolga
Gülden Özdemir 1-
İlker Ayrık
Çağatay Özdemir 1-228, 492-
Berat Yenilmez
Pastacı Sami 1-
Onur Dilber
Rıza Çakıroğlu 1-193, 229-
Tolunay Donat
Nurten Kanber 1-
Osman Büyükercan

Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?

Alper 1-
Eray Yasin Işık
Nevzat Yılmaz 1-
Hacı Ali Konuk
Bekçi Bekir 1-
Betül Berk Baydemir
Dilek 1-
Yasin Kaya
Selahattin 2-193, 229-491, 510-
Ceyhun Fersoy
Şahin 3-
Mehmet Elmas
46'lık Basri 3-
Begüm Öner
Elvan 4-
Hakan Bulut
Butik Ali 9-
Necmi Yapıcı
Mesut 22-
Aşkın Şenol
Manav Mustafa 22-
Faruk Sofuoğlu
Kasap Bahtiyar 22-
Aydın Sarman
Susmuş (Züleyman) 22-228, 270-
Tahsin Taşkın
İdris 22-
Özlem Balcı
Yıldız 36-
Ali Fuat Pekzeren
Sinan 47-
Umut Vardarlı
Güçlü 121-
Kemal Zeydan
Zeynel Büyükses 194-228, 281-
Bektaş Erdoğan
Semih 234-
Zümra Duman
Küçük Aslı Özdemir 240-
Türev Uludağ
Mahmut 244-
Erdem Baş
Kuyumcu Aret 244-
Füruzan Aydın
Perihan 244-
Zeki Yılmaz
Levent 244-
Şule Güven
Ferhunde 244-
Bekir Erdem Öz
Adil Öğretmen 246-
Yağmur Akçil
Ayşegül 246-
Baran Karaoğlan
Tuncer 247-491, 550-
Deniz Oral
Hilmi Bey 248-
Metin Şentürk
Ferit 249-
Sami Çelik
Yorgancı Sami 264-
Cansın Özyosun
Sibel 307-
Eda Akalın
Suna Tezcan 421-
Mina Örkü
Yasemin Çakıroğlu 456-
Zeynep Sever Demirel
Amelie Özdemir 492-
Seymen Aydın
Hakkı Hoca 492-
Alpay Şayhan
Efe 492-
Elifnur Tosun
İrem 492-
Yeliz Bozkurt
Emel Çakıroğlu (2) 532-
Çiğdem Tunç
Diana 568-
Özlem Özkan Kaya
Nebahat 571-
Doğa Konakoğlu
Deniz 591-


İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim
Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor
Geri çekilen Rus ordusu için ilginç iddia: Kışlasına dönenler istifa ediyor
Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor!
2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları
FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya'ya yeni yaptırımlar olacak
PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor!
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak