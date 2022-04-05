Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?

Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seksenler dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Peki, Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitiyor mu? Seksenler neden yok? İşte merak edilenler...

Seksenler Dizisi Final Mi yapıyor?



Seksenler Dizisi Oyuncuları Kimler?



Birçok kişinin hayranlıkla izlediği Seksenler Dizisi’nin yayınlanmamasının ardından birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi birçok kişi tarafından büyük beğen ile takip ediliyordu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Seksenler dizisi başrolde yer alan usta oyuncu Rasim Öztekin’in ardından ara vermişti. Yeniden ekranlara dönen dizi Ramazan ayı nedeniyle yayınlanmayacak. Ramazan ayının bitmesinin ardından dizi kaldığı yerden devam edecek.da oldukça merak ediliyor. 24 Ocak 2012 yılından beri yayınlanmaya devam eden dizi oldukça sevilen yapımlardandır. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Seksenler dizisi oyuncuları şu şekilde sıralanabilir;Özlem TürkadRukiye Özdemir 1-Şoray UzunAhmet Özdemir 1-Ayşe TolgaGülden Özdemir 1-İlker AyrıkÇağatay Özdemir 1-228, 492-Berat YenilmezPastacı Sami 1-Onur DilberRıza Çakıroğlu 1-193, 229-Tolunay DonatNurten Kanber 1-Osman BüyükercanAlper 1-Eray Yasin IşıkNevzat Yılmaz 1-Hacı Ali KonukBekçi Bekir 1-Betül Berk BaydemirDilek 1-Yasin KayaSelahattin 2-193, 229-491, 510-Ceyhun FersoyŞahin 3-Mehmet Elmas46'lık Basri 3-Begüm ÖnerElvan 4-Hakan BulutButik Ali 9-Necmi YapıcıMesut 22-Aşkın ŞenolManav Mustafa 22-Faruk SofuoğluKasap Bahtiyar 22-Aydın SarmanSusmuş (Züleyman) 22-228, 270-Tahsin Taşkınİdris 22-Özlem BalcıYıldız 36-Ali Fuat PekzerenSinan 47-Umut VardarlıGüçlü 121-Kemal ZeydanZeynel Büyükses 194-228, 281-Bektaş ErdoğanSemih 234-Zümra DumanKüçük Aslı Özdemir 240-Türev UludağMahmut 244-Erdem BaşKuyumcu Aret 244-Füruzan AydınPerihan 244-Zeki YılmazLevent 244-Şule GüvenFerhunde 244-Bekir Erdem ÖzAdil Öğretmen 246-Yağmur AkçilAyşegül 246-Baran KaraoğlanTuncer 247-491, 550-Deniz OralHilmi Bey 248-Metin ŞentürkFerit 249-Sami ÇelikYorgancı Sami 264-Cansın ÖzyosunSibel 307-Eda AkalınSuna Tezcan 421-Mina ÖrküYasemin Çakıroğlu 456-Zeynep Sever DemirelAmelie Özdemir 492-Seymen AydınHakkı Hoca 492-Alpay ŞayhanEfe 492-Elifnur Tosunİrem 492-Yeliz BozkurtEmel Çakıroğlu (2) 532-Çiğdem TunçDiana 568-Özlem Özkan KayaNebahat 571-Doğa KonakoğluDeniz 591-