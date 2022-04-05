Seksenler Dizisi Neden Yok? Seksenler Final Mi Yapıyor?
Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seksenler dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Peki, Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitiyor mu? Seksenler neden yok? İşte merak edilenler...
Birçok kişinin hayranlıkla izlediği Seksenler Dizisi’nin yayınlanmamasının ardından birçok kişi Seksenler dizisi neden yok ve Seksenler dizisi final mi yapıyor sorularına cevap aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi birçok kişi tarafından büyük beğen ile takip ediliyordu. Seksenler dizisi neden yok ve Seksenler dizisi final mi yapacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Seksenler Dizisi Final Mi yapıyor?
Birçok kişi Seksenler dizisinin yayınlanmamasının ardından konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Seksenler dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Seksenler dizisi başrolde yer alan usta oyuncu Rasim Öztekin’in ardından ara vermişti. Yeniden ekranlara dönen dizi Ramazan ayı nedeniyle yayınlanmayacak. Ramazan ayının bitmesinin ardından dizi kaldığı yerden devam edecek.
Seksenler Dizisi Oyuncuları Kimler?
Seksenler dizisi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. 24 Ocak 2012 yılından beri yayınlanmaya devam eden dizi oldukça sevilen yapımlardandır. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Seksenler dizisi oyuncuları şu şekilde sıralanabilir;
Özlem Türkad
Rukiye Özdemir 1-
Şoray Uzun
Ahmet Özdemir 1-
Ayşe Tolga
Gülden Özdemir 1-
İlker Ayrık
Çağatay Özdemir 1-228, 492-
Berat Yenilmez
Pastacı Sami 1-
Onur Dilber
Rıza Çakıroğlu 1-193, 229-
Tolunay Donat
Nurten Kanber 1-
Osman Büyükercan
Alper 1-
Eray Yasin Işık
Nevzat Yılmaz 1-
Hacı Ali Konuk
Bekçi Bekir 1-
Betül Berk Baydemir
Dilek 1-
Yasin Kaya
Selahattin 2-193, 229-491, 510-
Ceyhun Fersoy
Şahin 3-
Mehmet Elmas
46'lık Basri 3-
Begüm Öner
Elvan 4-
Hakan Bulut
Butik Ali 9-
Necmi Yapıcı
Mesut 22-
Aşkın Şenol
Manav Mustafa 22-
Faruk Sofuoğlu
Kasap Bahtiyar 22-
Aydın Sarman
Susmuş (Züleyman) 22-228, 270-
Tahsin Taşkın
İdris 22-
Özlem Balcı
Yıldız 36-
Ali Fuat Pekzeren
Sinan 47-
Umut Vardarlı
Güçlü 121-
Kemal Zeydan
Zeynel Büyükses 194-228, 281-
Bektaş Erdoğan
Semih 234-
Zümra Duman
Küçük Aslı Özdemir 240-
Türev Uludağ
Mahmut 244-
Erdem Baş
Kuyumcu Aret 244-
Füruzan Aydın
Perihan 244-
Zeki Yılmaz
Levent 244-
Şule Güven
Ferhunde 244-
Bekir Erdem Öz
Adil Öğretmen 246-
Yağmur Akçil
Ayşegül 246-
Baran Karaoğlan
Tuncer 247-491, 550-
Deniz Oral
Hilmi Bey 248-
Metin Şentürk
Ferit 249-
Sami Çelik
Yorgancı Sami 264-
Cansın Özyosun
Sibel 307-
Eda Akalın
Suna Tezcan 421-
Mina Örkü
Yasemin Çakıroğlu 456-
Zeynep Sever Demirel
Amelie Özdemir 492-
Seymen Aydın
Hakkı Hoca 492-
Alpay Şayhan
Efe 492-
Elifnur Tosun
İrem 492-
Yeliz Bozkurt
Emel Çakıroğlu (2) 532-
Çiğdem Tunç
Diana 568-
Özlem Özkan Kaya
Nebahat 571-
Doğa Konakoğlu
Deniz 591-