Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Üyelik Paketleri Ne Kadar?

Netflix'e Zam Mı Geldi?



Netflix Zammı Ne Kadar?



Netflix Paketleri Neler?



Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Biçok mal ve hizmete zam gelmesinin ardından son olarak Netflix'e zam geldiğinin belirtilmesiyle birçok kullanıcı konu hakkında araştırmalara başladı.r vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu nedenle kullanıcılar Netflix tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Netflix bugünden itibaren üyelik paketlerine yüzde 40 zam yaptı.Netflix zammı birçok kişinin merak ettiği konulardandır. Bu nedenle arama motorlarına yönelenlersorusuna cevap arıyor. Yüzde 40 olarak yapılan zamla beraber Temel Plan Ücreti 26.99 TL'den 37.99 TL'ye yükseldi. Standart Plan Ücreti ise 49.99 TL'den 57.99 TL olurken Özel Plan Ücreti ise 54.99 liradan 67.99 liraya yükseldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız' ifadeleri kullanıldı.Yeni zamların ardından paketlerini değiştirmek veya iptal etmek isteyen kullanıcılarsorusuna cevap aramaya başladı. Üç farklı paketten oluşan üyelik seçeneklerinde kendinize en uygun olanı tercih ederek üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İşte Netflix paketleri ve özellikleri;Aylık ücret 37.99Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1Sınırsız dizi ve film izleme hakkıDizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcutHD ve ultra HD mevcut değilAylık ücret 57.99Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2Sınırsız dizi ve film izleme hakkıDizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcutHD mevcutUltra HD mevcut değilAylık ücret 67.99Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4Sınırsız dizi ve film izleme hakkıDizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcutHD ve ultra HD mevcutvesoruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.