  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Ekleme: 5.04.2022 - 23:16 Güncelleme: 5.04.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇÖL TOZU NEDİR? NEDEN OLUŞUR?

Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır.

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.

Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri yurt dışında ilk kez Filipinler’de uçacak
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı
'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden
Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı
Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar