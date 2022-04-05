MEB 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı Alımı Ne Zaman? MEB Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları Neler?

MEB Müfettiş Yardımcısı Alımı Ne Zaman?



MEB Müfettiş Yardımcısı Yazılı Sınavı Ne Zaman?



MEB Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları Neler?



MEB tarafından müfettiş yardımcısı alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok aday araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak müfettiş yardımcılığı alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle adaylar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Başvuruların 16-27 Mayıs tarihleri arasında alınacağı belirtildi. 160 lira olan sınav ücretinin yatırılmasının ardından www.meb.gov.tr sitesi üzerinden başvurularınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.da oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Başvuruların ardından yazılı sınav 26 Haziran günü yapılacak. Sözlü sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri arasında olacak. Sonuçların 16 eylül günü açıklanması bekleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek olan müfettiş yardımcılığı için gerekli şartlar merak edildi. Bu nedenle adaylar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.şu şekilde sıralanabilir;• Yönetmelik kapsamında yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu "Sınav Kurulu" oluşturulacak. Kurul, yarışma ve yeterlik sınavlarıyla ilgili usul ve esasları belirleyecek ve bu çerçevede sınavların yapılmasını sağlayacak.• Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.• Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde edenler ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.• Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilecek.• Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.• Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.• Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapmakta olma veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.• Ayrıca yazılı sınava katılacakların yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış,• Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış,• Yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmaları gerekecek.• Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konuları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından ayrı ayrı belirlenecek.