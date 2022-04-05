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İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yürütülen teftişe ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 'ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığını' duyurmuştu. Açıklama sonrası iddialara yanıt veren İBB yönetimi, "86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiştir" diyerek adeta bir itirafta bulundu.

Ekleme: 5.04.2022 - 21:17 Güncelleme: 5.04.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, terör iltisaklı personellere ilişkin soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığını hedef aldı.

Bakanlık, İmamoğlu'nun; İBB'ye açılan soruşturma için, "bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri, soruşturmanın boş çıktığı ve halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı" şeklinde gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, İBB'nin işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği vurgulandı.

İBB'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Söz konusu duyurusu sonrası bir açıklama da İBB yönetiminden geldi.

Yapılan açıklamada 4 bin 500 personelin arşiv araştırmalarının eksik olduğu itiraf edildi.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir."
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