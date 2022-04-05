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5 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

5 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın artacak mı sorusu yer aldı. Peki, 5 Nisan gram altın ne kadar? 5 Nisan çeyrek altın ne kadar? Altın artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 11:30 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
5 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan gram altın ne kadar ve 5 Nisan altın fiyatları ne kadar soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın almak için en uygun tarih merak ediliyor. 5 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 5 Nisan gram altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

5 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?


5 nisan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaş riski arttırırken birçok kişi altın almak için en uygun zamanı merak etti. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 5 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 826,85
SATIŞ: 852,01

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.066,00
SATIŞ: 6.120,00

5 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.036,00
SATIŞ: 6.127,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.920,00
SATIŞ: 5.965,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.965,00
SATIŞ: 2.993,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.483,00
SATIŞ: 1.496,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 911,80
SATIŞ: 911,99


5 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beraber en sık aratılanlardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Altın almak için en uygun zamanı bekleyenler uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları büyük bir ilgiyle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Gram altın fiyatı 900-920 lira aralığına sıkıştı… Nisan ayı içerisinde tekrar 900 lira seviyesinin altına sarkmalar olacağını düşünüyorum. Ama bu sarkmalar kalıcı olmaz. Nisan ayı final ayıdır. 900 lira seviyesinin altında alım yapan yaptı, yapamayan kesinlikle çok büyük ziyan içinde olacak… Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya hazır olmak gerekiyor. Küresel piyasalarda ciddi bir anlamda daralma ve FED beklentileri nedeniyle çarşı pazar karışacaktır… Kademeli alım yapmak için döviz kurları benim nazarımda şu anda çok ucuz. Gram altın geçen hafta 883’e kadar gerilemişti, dün 900 liraya kadar geriledi…. Tekrar 900 liranın altına sarkınca “alınabilir” bir sevide olacak… Nisan ayı içerisinde kademeli olarak alım yapılmalı ve bu iş bitirilmeli. Nisan ayı içerisinde insanları “barış hikayesi” ile manipüle edecekler, insanları ters köşeye yatıracaklar… Mart ayında savaş korkusu ve paniğiyle yüksekten mal çakanlar, Nisan ayında “barış ve iyimserlik”le manipüle edecekler. Dolara, altına ihtiyacı olanlar Nisan ayında bu ihtiyacını görmeli. Mayıs ayından Eylül ayına kadar çok sert bir şekilde yükseliş ve dalgalanma olacak. Yay çok gerildi, yaydan çıkacak ok önüne geleni parçalar. Yay gerilmeye devam ediyor. Yüzde 61’in üzerindeki enflasyon rakamlarıyla biraz daha gerildi. Enflasyon rakamına rağmen baskılanan dolarla biraz daha gerildi. Bu gerilimden sonra yaydan çıkan ok ki Mayıs ayında çıkacaktır, önüne geleni parçalar.”


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