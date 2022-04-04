Şarkıcı Nez Kimdir? Şarkıcı Nez Kaç Yaşında?
Nez birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nez kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Nez kimdir? Nez kaç yaşında? Nez şarkıları neler? İşte merak edilenler...
Nez Kalkan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nez kimdir ve Nez kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Nez kimdir ve Nez Kalkan hayatı nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Nez Kimdir?
Birçok kişinin en merak ettiği isimler arasında Nez Kalkan yer alıyor. Bu nedenle Nez kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu olan Nez 15 mart 1979 doğumludur. i İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra kariyerine vokallik yaparak başladı. İlk albümünü ise 2001 yılında çıkardı. Nez Demir şarkıları ve projeleri şu şekilde sıralanabilir;
Diskografi
2002: Nez / Uzan Medya Grubu
2006: %100 Nez / Seyhan Müzik
EP (Maxi Single) Albümleri
2008: 2008 The Turkish Delight Project / Universal Music
2011: Nez Zamanı / DMC
2013: Nez Retro Turca / Sony Music
Single (Tekli) Çalışmaları
2004: Gönül Su Bende (Kelepçe) / Uzan Medya Grubu
2017: Senin Annen Olamam Ben / Pasaj Müzik
2021: Titanium / BNS Music
Konuk olduğu albümler
2003: Nez (Davut Güloğlu'nun ''Katula Katula'' albümünde ''Yalan Mı?'' adlı şarkısında beraber düet yapmıştır.)
2009: Nez (Volkan Gücer'in ''Babylon Bar'' albümünde ''Depression'' adlı şarkıyı söylemiştir.)
2009: Nez (Yıldıray Gürgen'in ''Romantik Komedi İlk Aşk'' filimi için hazırladığı ''Could It Be'' ''Finaly Here'' ''Dawn Dawn'' ve ''Bap Şu Bap'' şarkılarını seslendirmiştir.)
2010: Nez (Yankı Alper'in ''Kaç Yazar?'' single çalışmasında beraber düet yapmıştır.)
2010: Nez (Kaan Gökman'ın ''This Is Hit!'' albümünde ''This Is Hit' ve ''Gia Sou'' adlı şarkıları söylemiştir.)
2015: Nez (Okay Barış'ın ''Who's In The Cabin?'' albümünde albümle aynı adı taşıyan ''Who's In The Cabin?'' adlı şarkıyı söylemiştir.)
2015: Nez (Grup 7edi'nin ''Bir Bildiğin Mi Var?'' adli albümünde ''Ağlar Mıyız Hala?'' şarkısında beraber düet yapmıştır.)
2017: Nez (Cüney Yalmaz'ın ''Set Me Free'' albümünde albümle aynı adı taşıyan ''Set Me Free'' adlı şarkıyı söylemiştir.)
Video klipleri
2002: Sakın Ha!
2003: Her Şey Boş
2003: Yalan Mı? (feat. Davut Güloğlu)
2006: Hey Dj!
2006: Sevgi Bu Mu Diye
2010: Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)
2011: Oldu Mu?
2011: Depresif Kukla
2013: You Know I'm No Good
2013: Dönemezsin Sen
2015: Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi)
2017: Senin Annen Olamam Ben
2021: Titanium
Rol adlığı klipler
2000: Fulden Uras - Bensiz Olsun
2011: Hakan Peker - Karamela
2016: Fatih Boğalar - Te Ma Etmaje
Filmografi
2000 - Tutku Çemberi (Mine) - Tv Dizisi / TRT1
2009 - Sıkı Dostlar (Şahika) - Tv Dizisi / FOX TV
2009 - Zoraki Başkan (Kendisi) - Tv Dizisi / TRT1
2010 - Yasemince (Kendisi) - Tv Dizisi / STAR TV
2013 - Aldırma Gönül (Gönül) - Tv Dizisi / ATV
2014 - Gölgedekiler (Nergis) - Tv Dizisi / SHOW TV
Reklam filmleri
2000: Bingo Deterjan (Cansu Dere ve Fatih Hürkan ile beraber)
2002: Telsim MyCep (Uzan Grubu'na ait Telsim reklamı)
2003: Alo Nez (Uzan Grubu'na ait Telsim reklamı)
Tv programları
2004-2005: Güzel İkili (Gülşen ile beraber) - Star TV
2011: Nez Zamanı - Star TV
2011:2012: Yok Böyle Dans - Show TV