Şarkıcı Nez Kimdir? Şarkıcı Nez Kaç Yaşında?

Nez Kalkan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişinin en merak ettiği isimler arasında Nez Kalkan yer alıyor. Bu nedenlesorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu olan Nez 15 mart 1979 doğumludur. i İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra kariyerine vokallik yaparak başladı. İlk albümünü ise 2001 yılında çıkardı. Nez Demir şarkıları ve projeleri şu şekilde sıralanabilir;Diskografi2002: Nez / Uzan Medya Grubu2006: %100 Nez / Seyhan MüzikEP (Maxi Single) Albümleri2008: 2008 The Turkish Delight Project / Universal Music2011: Nez Zamanı / DMC2013: Nez Retro Turca / Sony MusicSingle (Tekli) Çalışmaları2004: Gönül Su Bende (Kelepçe) / Uzan Medya Grubu2017: Senin Annen Olamam Ben / Pasaj Müzik2021: Titanium / BNS MusicKonuk olduğu albümler2003: Nez (Davut Güloğlu'nun ''Katula Katula'' albümünde ''Yalan Mı?'' adlı şarkısında beraber düet yapmıştır.)2009: Nez (Volkan Gücer'in ''Babylon Bar'' albümünde ''Depression'' adlı şarkıyı söylemiştir.)2009: Nez (Yıldıray Gürgen'in ''Romantik Komedi İlk Aşk'' filimi için hazırladığı ''Could It Be'' ''Finaly Here'' ''Dawn Dawn'' ve ''Bap Şu Bap'' şarkılarını seslendirmiştir.)2010: Nez (Yankı Alper'in ''Kaç Yazar?'' single çalışmasında beraber düet yapmıştır.)2010: Nez (Kaan Gökman'ın ''This Is Hit!'' albümünde ''This Is Hit' ve ''Gia Sou'' adlı şarkıları söylemiştir.)2015: Nez (Okay Barış'ın ''Who's In The Cabin?'' albümünde albümle aynı adı taşıyan ''Who's In The Cabin?'' adlı şarkıyı söylemiştir.)2015: Nez (Grup 7edi'nin ''Bir Bildiğin Mi Var?'' adli albümünde ''Ağlar Mıyız Hala?'' şarkısında beraber düet yapmıştır.)2017: Nez (Cüney Yalmaz'ın ''Set Me Free'' albümünde albümle aynı adı taşıyan ''Set Me Free'' adlı şarkıyı söylemiştir.)Video klipleri2002: Sakın Ha!2003: Her Şey Boş2003: Yalan Mı? (feat. Davut Güloğlu)2006: Hey Dj!2006: Sevgi Bu Mu Diye2010: Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)2011: Oldu Mu?2011: Depresif Kukla2013: You Know I'm No Good2013: Dönemezsin Sen2015: Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi)2017: Senin Annen Olamam Ben2021: TitaniumRol adlığı klipler2000: Fulden Uras - Bensiz Olsun2011: Hakan Peker - Karamela2016: Fatih Boğalar - Te Ma EtmajeFilmografi2000 - Tutku Çemberi (Mine) - Tv Dizisi / TRT12009 - Sıkı Dostlar (Şahika) - Tv Dizisi / FOX TV2009 - Zoraki Başkan (Kendisi) - Tv Dizisi / TRT12010 - Yasemince (Kendisi) - Tv Dizisi / STAR TV2013 - Aldırma Gönül (Gönül) - Tv Dizisi / ATV2014 - Gölgedekiler (Nergis) - Tv Dizisi / SHOW TVReklam filmleri2000: Bingo Deterjan (Cansu Dere ve Fatih Hürkan ile beraber)2002: Telsim MyCep (Uzan Grubu'na ait Telsim reklamı)2003: Alo Nez (Uzan Grubu'na ait Telsim reklamı)Tv programları2004-2005: Güzel İkili (Gülşen ile beraber) - Star TV2011: Nez Zamanı - Star TV2011:2012: Yok Böyle Dans - Show TV