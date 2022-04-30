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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında: "Büyüyen ve yükselen Türkiye'mize hiç kimse ve hiç bir odak engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 30.04.2022 - 14:06 Güncelleme: 30.04.2022 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı!
Bahçeli'nin bayram mesajından öne çıkanlar şöyle:

Büyüyen ve yükselen Türkiye'mize hiç kimse ve hiç bir odak engel olamayacak, pranga vuramayacaktır. Türkiye düşmanlarını savunanların Türk milletini incitip, inkara kalkışmasını unutmayacağız.

Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşmasıyla birlikte bu bayramda vuslat güneşinin doğacağını, büyüklerin ziyaret edilip küçüklerin sevileceğini memnuniyetle müşahede ediyorum.

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