MHP Lideri Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında: "Büyüyen ve yükselen Türkiye'mize hiç kimse ve hiç bir odak engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bayram mesajından öne çıkanlar şöyle:Büyüyen ve yükselen Türkiye'mize hiç kimse ve hiç bir odak engel olamayacak, pranga vuramayacaktır. Türkiye düşmanlarını savunanların Türk milletini incitip, inkara kalkışmasını unutmayacağız.Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşmasıyla birlikte bu bayramda vuslat güneşinin doğacağını, büyüklerin ziyaret edilip küçüklerin sevileceğini memnuniyetle müşahede ediyorum.