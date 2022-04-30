Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu

Ankara’nın hanımağası Özlem D. ve yönettiği suç örgütü uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak milyonluk kazanç elde etti. Özlem D.’nin uyuşturucu ve silah ticareti anlaşmalarına bizzat kendi gittiği ve talimatıyla fuhuş yaptırdığı kadınlardan birini rakip gruptan silah kullanarak kaçırttığı belirlendi. Fuhuş yapan kadınlar müşteriyi tam dolandırdık derken sert kayaya çarptı. Müşteri, kadınlarla kaçmaya çalışa örgüt üyesinin bacağından silahla vurduğu ortaya çıktı. Hanımağanın suçtan elde ettiği gelirle gayrimenkul satın aldığı öğrenildi. Ankara polisinin başarılı operasyonu ile suç örgütü çökertilirken yapılan aramalarda ele geçirilen 1 kilo 745 gram kokainin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptıran suç örgütünü darbe indirmiş 18 kişiyi gözaltına almıştı. Suç örgütü lideri Özlem D.'nin uyuşturucu, silah ve fuhuş işlerini alanlara ayırdığı ortaya çıkmış örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadını M.A.G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık faaliyetini yürüten kanadını ise andoritçi A.E.V.'nin yönettiği tespit edilmişti. Organize polisinin titizlikle yürüttüğü soruşma dosyasına SABAH ulaştı."HANIMAĞA" İŞ BAŞINDASuç örgütü lideri Özlem D. silah ve uyuşturucu ticareti anlaşmasına kendisinin gittiği ortaya çıktı. Özlem D., Konya ve Eskişehir'den temin ettikleri kaçak silahları örgüt üyelerine taşıttığı ve irtibatlı oldukları gruplara sattırdığı belirlendi. Özlem D. yapılacakların talimatını direk kendisi verirken uyuşturucu ve silah ticaretinde etkili oldukları bölgelere giren gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi.GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTIAnkara'nın hanımağası Özlem D. uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş 'tan elde ettiği gelirle gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri başkalarının üzerine kiraladıkları dükkanlarda temin ettikleri uyuşturucu maddeye katkı maddesi eklemelerinin ardından torbacılara verdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği 1 kilo 745 gram kokainin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu saplandı.SUÇ ÖRGÜTÜ SERT KAYAYA ÇARPTISuç örgütü lideri Özlem D.'nin talimatıyla Ankara başta olmak üzere Eskişehir ve Konya illerinde örgüt yöneticisi andoritçi A.E.V. vasıtasıyla internet üzerinden kurdukları ya da kurulmuş arkadaşlık sitelerine 2 kadını kayıt yapıldı. Suç örgütü üyeleri, siteler üzerinden tanıştıkları kişilerle internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Kadınlar iki koruma ile birlikte belirlenen konuma gittiklerinde müşteriden önce para talep etti. Müşteriden parayı alan kadınlar arabada bir şey unuttuklarını bahane ederek korumalarla birlikte kaçarak müşterileri bu şekilde dolandırdıkları ortaya çıktı. Aynı yöntem bu sefer sert kayaya çarptı. Kadınlar anlaştıkları müşteriden parayı alıp kaçarken müşteri yanında getirdiği silah ile korumanın bacağına ateş açarak yaraladı.FUHUŞ İÇİN KADINI KAÇIRDILARSuç örgütü Özlem D. fuhuş için kullandığı kadınlardan bir tanesini rakip gruptan silah kullanarak kaçırdığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri müşteri gibi davranıp karşı grup ile irtibata geçti. Buluşma yerine gelen kadını örgüt üyeleri arabaya bindirerek kaçırırken olaya müdahale etmeye çalışan korumayı da silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Suç örgütü üyeleri kiraladıkları villalar da uyuşturucu ve fuhuş partisi yaptıkları tespit edildi.