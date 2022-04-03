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Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de son 5 yılda 9 yaşlı çifti bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan kadın hırsız, son işinin ardından izini süren JASAT'ın 'Narkoz' operasyonuyla saklandığı evinde yakalandı. Kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasıyla aranan sabıkalı kadının battaniyenin içinde ne yaptığını soran jandarmaya, "Korktuğum için saklanıyorum" cevabı ise şaşırttı.

Ekleme: 3.04.2022 - 18:00 Güncelleme: 3.04.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı katılarak uyutulduktan sonra soyuldu. Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından bin 700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrılarak kayıplara karıştı..

Sabah eve gelen çiftin gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli bakıcının yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi.

Nurtem D'nin İzmir'e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelinin Konak ilçesinde belirlenen adresine 'Narkoz' adlı operasyon düzenledi.

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

BATTANİYEDEN ÇIKAN KADININ VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Nurtem D'nin yaşadığı apartman dairesine giren JASAT, yatağın ayakucu ile duvar arasına gelişigüzel istiflenmiş battaniyeden şüphelendi. Kabarık vaziyetteki battaniyeyi bir ucundan tutarak açan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü..

Evin içerisinde köşe bucak aradıkları şüpheli kadının battaniye içerisinden çıktığını gören jandarma ekiplerinin şaşkınlığı, ne yaptığını sordukları kadının 'Saklanıyorum' cevabı üzerine daha da arttı. Kalçasınca protez olduğunu ifade ederek bayan jandarma görevlisinden kendisine nazik davranmasını isteyen Nurdem D., 'Korktuğum için saklandım. Yerimden kalkamıyorum' ifadelerini kullandı..

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

YAŞLILARI SOYUP UYUŞTURUCU ALDI

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen Nurtem D'nin 43 suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve 'yağma' suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı..

Şüphelinin mağdurlarını internet üzerinden bulduğu, kendisini hastabakıcı olarak tanıttığı, bir süre yanlarında kalarak güven kazandığı, devamında yemeklerine uyku ilacı katarak uyumaları üzerine evde hırsızlık yaptıktan sonra kaçtığı ve evlerden çaldığı paralar ile kokain aldığı belirlendi..

Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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