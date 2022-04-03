Thodex’in örgüt şeması çıkarıldı! İşte organize sahtekarlığın anatomisi!

Arkasında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.YÖNETİCİ ÖZER ÜYELERİ BELİRLEYİP GÖREVLER VERMİŞŞüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.BÜTÜN USULSÜZLÜKLERİ YAPMIŞDahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.Platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylelikle hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde örgüt lideri vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.TALİMAT VERDİĞİ İSİMLER KOORDİNASYONU SAĞLADIFaruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin ile örgüt lideri Faruk Fatih Özeri'n kurduğu suç örgütünün amaçları doğrultusunda emir verebildikleri, inisiyatif alıp örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde söz sahibi olduklarını kaydeden savcılık, amaçlanan suçlar yönünden örgüt üyeleri arasında koordinasyon ve iş bölümü yapabildiklerinin altını çizdi.MİLYONLARCA LİRAYA SAHİP OLMUŞKardeş Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in yardımcısı konumunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, başka bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş işlemleri tespit edildiğini kaydetti.Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıca kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira tutarında para transferi yapıldığını da kaydetti.EN BAŞINDAN BERİ YATIRIMCILARIN PARASINA GÖZ DİKMİŞLERYine kardeşlerden Serap Özer'in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları arasında güncel kurdan değeri yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Şüpheli Rana Azap ile Serap Özer ile birlikte örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir şekilde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. Yine iddianamede birçok yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.GÖREVLERİ SORGULAMADAN YAPMIŞLARŞüphelilerden Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in de arasında bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek görevleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede önemli bir detay olarak yer aldı.YENGENİN ELİ MALTA'YA UZANMIŞFirari şüpheli Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in de Thodex platformunda hesabı bulunan kişilerin hesaplarında yönetici yetkisiyle yatırma çekme yetkisinin bulunduğu, şüphelinin ticari merkezi Malta'da bulunan Binance Global isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı firması nezdinde bulunan hesaplarına birçok para girişinin yapıldığı bilgisi de iddianamede dikkat çekti.MÜŞTERİLERİ GÜZELCE OYALADILARŞüpheli Ezgi Ş.'nin, örgütün çağrı merkezi sorumlusu olduğu, mağdurlardan gelen şikayetlerde müşterileri oyalaması, sordukları soruları geçiştirmesi ve gerçekte olmadığı halde sistemde bakım varmış gibi söylemlerde bulunması şeklinde talimat aldığının şüphelinin de örgütün amacını benimseyerek verilen görevleri sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulandı.YURTDIŞINDAYKEN DE OLAYA EL ATMIŞYazılım departmanında görev yapan Yunus Ü.'nün Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkmadan 1 ay önce kendisi ile iletişime geçtiği de ortaya çıkan iddianamede, sadece kardeşlerinin aralarında bulunduğu şirket yöneticilerinin ve kendisinin erişebileceği bir uzak masaüstü bağlantısı olan bilgisayar hazırlamasını istediğini bilgisi yer aldı. Bu istek doğrultusunda şüphelinin söylemiş olduğu isimleri yetkilendirerek bir sanal bilgisayar hazırladığını ve şifrelerini bu isimlere verdiğini ve diğer şüpheliler ile birlikte kendisinin de aktif olarak 1 ay boyunca söz konusu bilgisayara uzaktan bağlantı yaptığı belirlendi.