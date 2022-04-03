Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?

Neslihan Atagül Kimdir?



Neslihan Atagül birçok kişinin hayran olduğu ünlü isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Başarılı oyuncunun hayatı hakkında detaylar merak ediliyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Neslihan Atagül birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2005 yılında bir ajansa giderek kayıt yaptırmıştır. Bir reklam filminin ardından ilk oyunculuk tecrübesini 2006 yapımı Yaprak Dökümü isimli diziyle kazandı. Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla Hayat Devam Ediyor isimli projede yer aldı. 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih Harbiye isimli dizide oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Kara Sevda isimli diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Pantene markasının reklam yüzüdür. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu 25 Kasım 2015 tarihinde meslektaşı Kadir Doğulu ile evlendi.2006İlk AşkGenç BaharYardımcı oyuncu2011ArafZehraBaşrol oyuncusu2015Senden Bana KalanElif HamidBaşrol oyuncusuTelevizyonYılYapımRolNotlar2006-2010Yaprak DökümüDeniz BaşsoyYardımcı oyuncu2011Canım BabamPınar SoyhanBaşrol oyuncusu2011-2013Hayat Devam EdiyorŞirin BakırcıYardımcı oyuncu2013-2014Fatih HarbiyeNeriman Solmaz ArcaoğluBaşrol oyuncusu2015-2017Kara SevdaNihan Sezin SoydereBaşrol oyuncusu2019-2021Sefirin KızıNare Çelebi IşıklıBaşrol oyuncusu2018DipBilge KoralBaşrol oyuncusu2005TofitaKendisi2005SütaşKendisi2016-2019PanteneMarka Elçisi2017-2019PumaMarka Elçisi2018-2020PolaroidMarka Elçisi2018Bulgarikendisi2020Pembe Top SahadaKendisi200714.Altın Koza Film FestivaliUmut Veren Genç Kadın Oyuncuİlk AşkKazandı2012Moskova 2morrow Film FestivaliŞimdinin ve Geleceğin En İyi OyuncusuArafKazandı19.Altın Koza Film FestivaliTürkan Şoray Umut Veren Genç Kadın OyuncuKazandı25.Tokyo Uluslararası Film FestivaliEn İyi Kadın Oyuncu [16]KazandıPune Uluslararası Film FestivaliEn İyi PerformansKazandı45.Sinema Yazarları Derneği ÖdülleriCahide Sonku En İyi Kadın OyuncuKazandı201316.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri FestivaliEn Genç CadıKazandı201616.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)Yılın Kadın Dizi OyuncusuKara SevdaKazandıAyaklı Gazete ÖdülleriEn İyi Kadın OyuncuKazandıMGD 22.Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Kadın Drama OyuncusuKazandı20171.Müzikonair ÖdülleriEn İyi Kadın Dizi OyuncusuKazandı20203. Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis ÖdülleriEn İyi Kadın OyuncuSefirin KızıKazandıSE-SAM Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül TöreniTürk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyan İsimKazandı20211.Sinemaport ÖdülleriEn İyi Kadın Dizi OyuncusuSefirin KızıKazandıDIAFA Award 2021Yılın Uluslararası Kadın OyuncusuSefirin KızıKazandı