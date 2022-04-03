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Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?

Neslihan Atagül birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir sorusu yer aldı. Peki, Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül kaç yaşında? Neslihan Atagül filmleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.04.2022 - 16:54 Güncelleme: 3.04.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?
Neslihan Atagül birçok kişinin hayran olduğu ünlü isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir ve Neslihan Atagül kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Başarılı oyuncunun hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Neslihan Atagül kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Neslihan Atagül Kimdir?


Neslihan Atagül birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir sorusu yer aldı. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2005 yılında bir ajansa giderek kayıt yaptırmıştır. Bir reklam filminin ardından ilk oyunculuk tecrübesini 2006 yapımı Yaprak Dökümü isimli diziyle kazandı. Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla Hayat Devam Ediyor isimli projede yer aldı. 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih Harbiye isimli dizide oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Kara Sevda isimli diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Pantene markasının reklam yüzüdür. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu 25 Kasım 2015 tarihinde meslektaşı Kadir Doğulu ile evlendi.


Filmografisi

Sinema

2006

İlk Aşk

Genç Bahar

Yardımcı oyuncu

2011

Araf

Zehra

Başrol oyuncusu

2015

Senden Bana Kalan

Elif Hamid

Başrol oyuncusu

Televizyon

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2006-2010

Yaprak Dökümü

Deniz Başsoy

Yardımcı oyuncu

2011

Canım Babam

Pınar Soyhan

Başrol oyuncusu

2011-2013

Hayat Devam Ediyor

Şirin Bakırcı

Yardımcı oyuncu

2013-2014

Fatih Harbiye

Neriman Solmaz Arcaoğlu

Başrol oyuncusu

2015-2017

Kara Sevda

Nihan Sezin Soydere

Başrol oyuncusu

2019-2021

Sefirin Kızı

Nare Çelebi Işıklı

Başrol oyuncusu


Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?

İnternet

2018

Dip

Bilge Koral

Başrol oyuncusu


Reklam

2005

Tofita

Kendisi



2005

Sütaş

Kendisi



2016-2019

Pantene

Marka Elçisi



2017-2019

Puma

Marka Elçisi

Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?



2018-2020

Polaroid

Marka Elçisi



2018

Bulgari

kendisi



2020

Pembe Top Sahada

Kendisi


Ödülleri ve adaylıkları

2007

14.Altın Koza Film Festivali

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu

İlk Aşk

Kazandı

2012

Moskova 2morrow Film Festivali

Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu

Araf

Kazandı

19.Altın Koza Film Festivali

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu

Kazandı

25.Tokyo Uluslararası Film Festivali

En İyi Kadın Oyuncu [16]

Kazandı

Pune Uluslararası Film Festivali

En İyi Performans

Kazandı

45.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu

Kazandı

2013

16.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

En Genç Cadı

Kazandı

2016

16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

Kara Sevda

Kazandı

Ayaklı Gazete Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu

Kazandı

MGD 22.Altın Objektif Ödülleri

En İyi Kadın Drama Oyuncusu

Kazandı

2017

1.Müzikonair Ödülleri

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Kazandı

2020

3. Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu

Sefirin Kızı

Kazandı

SE-SAM Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni

Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyan İsim



Kazandı

2021

1.Sinemaport Ödülleri

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Sefirin Kızı

Kazandı

DIAFA Award 2021

Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu

Sefirin Kızı

Kazandı


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