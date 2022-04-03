Neslihan Atagül Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşında?
Neslihan Atagül birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir sorusu yer aldı. Peki, Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül kaç yaşında? Neslihan Atagül filmleri neler? İşte merak edilenler...
Neslihan Atagül birçok kişinin hayran olduğu ünlü isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir ve Neslihan Atagül kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Başarılı oyuncunun hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Neslihan Atagül kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Neslihan Atagül Kimdir?
Neslihan Atagül birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neslihan Atagül kimdir sorusu yer aldı. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2005 yılında bir ajansa giderek kayıt yaptırmıştır. Bir reklam filminin ardından ilk oyunculuk tecrübesini 2006 yapımı Yaprak Dökümü isimli diziyle kazandı. Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla Hayat Devam Ediyor isimli projede yer aldı. 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih Harbiye isimli dizide oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Kara Sevda isimli diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Pantene markasının reklam yüzüdür. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu 25 Kasım 2015 tarihinde meslektaşı Kadir Doğulu ile evlendi.
Filmografisi
Sinema
2006
İlk Aşk
Genç Bahar
Yardımcı oyuncu
2011
Araf
Zehra
Başrol oyuncusu
2015
Senden Bana Kalan
Elif Hamid
Başrol oyuncusu
Televizyon
Yıl
Yapım
Rol
Notlar
2006-2010
Yaprak Dökümü
Deniz Başsoy
Yardımcı oyuncu
2011
Canım Babam
Pınar Soyhan
Başrol oyuncusu
2011-2013
Hayat Devam Ediyor
Şirin Bakırcı
Yardımcı oyuncu
2013-2014
Fatih Harbiye
Neriman Solmaz Arcaoğlu
Başrol oyuncusu
2015-2017
Kara Sevda
Nihan Sezin Soydere
Başrol oyuncusu
2019-2021
Sefirin Kızı
Nare Çelebi Işıklı
Başrol oyuncusu
İnternet
2018
Dip
Bilge Koral
Başrol oyuncusu
Reklam
2005
Tofita
Kendisi
2005
Sütaş
Kendisi
2016-2019
Pantene
Marka Elçisi
2017-2019
Puma
Marka Elçisi
2018-2020
Polaroid
Marka Elçisi
2018
Bulgari
kendisi
2020
Pembe Top Sahada
Kendisi
Ödülleri ve adaylıkları
2007
14.Altın Koza Film Festivali
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu
İlk Aşk
Kazandı
2012
Moskova 2morrow Film Festivali
Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu
Araf
Kazandı
19.Altın Koza Film Festivali
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu
Kazandı
25.Tokyo Uluslararası Film Festivali
En İyi Kadın Oyuncu [16]
Kazandı
Pune Uluslararası Film Festivali
En İyi Performans
Kazandı
45.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri
Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu
Kazandı
2013
16.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
En Genç Cadı
Kazandı
2016
16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu
Kara Sevda
Kazandı
Ayaklı Gazete Ödülleri
En İyi Kadın Oyuncu
Kazandı
MGD 22.Altın Objektif Ödülleri
En İyi Kadın Drama Oyuncusu
Kazandı
2017
1.Müzikonair Ödülleri
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Kazandı
2020
3. Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis Ödülleri
En İyi Kadın Oyuncu
Sefirin Kızı
Kazandı
SE-SAM Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni
Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyan İsim
Kazandı
2021
1.Sinemaport Ödülleri
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Sefirin Kızı
Kazandı
DIAFA Award 2021
Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu
Sefirin Kızı
Kazandı