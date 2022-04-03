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Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: 1 ölü 24 yaralı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Ekleme: 3.04.2022 - 12:55 Güncelleme: 3.04.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: 1 ölü 24 yaralıAzerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Targovi Center Location isimli bir gece kulübünün yakınlarında gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: 1 ölü 24 yaralı

24 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Bakü'de bir gece kulübü yakınlarında büyük patlama: 1 ölü 24 yaralı

Azerigaz'dan yapılan açıklamada da olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.
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