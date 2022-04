3 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

3 Nisan Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Akşam televizyon keyfi yapmak isteyenlersorusuna cevap arıyor. Ramazan ayı sebebiyle birçok dini program da ekranlarda yerini aldı.ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. 3 Nisan yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;ATV YAYIN AKIŞI07:30 ATV’de Hafta Sonu10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans11:30 Dizi TV12:20 Kardeşlerim15:50 Bir Zamanlar Çukurova19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar20:05 Adı Sevgi00:25 Destan02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel02:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile SahurKANAL D YAYIN AKIŞI08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Pazar12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik14:00 Camdaki Kız16:15 Üç Kız Kardeş18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Yargı00:15 Sadakatsiz02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur VaktiSTAR TV YAYIN AKIŞI08:30 Çizgi Film Kuşağı09:00 Bir Demet Tiyatro11:00 Tülin Şahin ile Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Kaderimin Oyunu16:30 En Güzel Bölüm16:45 Pelin’in Mutfağı18:45 Star Haber20:00 Çok Güzel Hareketler 223:30 Kaderimin Oyunu02:00 Aramızda Kalsın03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan BereketiFOX TV YAYIN AKIŞI08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Ekonomi Arası11:30 Kadının Eseri12:30 Yasak Elma14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi15:30 Evlilik Hakkın Her Şey19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:30 Bir Aşk İki Hayat22:45 Yasak Elma01:05 Bir Aşk İki Hayat02:30 Son Yaz03:00 Fatih Savaş ile Sahur SohbetleriTRT 1 YAYIN AKIŞI06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:15 Kalk Gidelim09:15 Kara Tahta (Altyazılı)11:50 Enine Boyuna (Canlı)13:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"15:00 Ramazan Günlüğü15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)17:00 Ana Haber (Canlı)17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)20:00 Teşkilat00:15 Kara Tahta (Altyazılı)02:55 Ramazan Günlüğü03:20 Sahur Bereketi (Canlı)05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ ŞerifSHOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Yeni Gelin10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Baba18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Şaban Oğlu Şaban22:00 Neşeli GünlerTV8 YAYIN AKIŞI08:30 Çook Yaşa09:45 Süper 1 Takım10:30 Gazete Magazin13:00 Survivor Panoroma15:00 Dargın Kuzenler17:45 Survivor All Star20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular