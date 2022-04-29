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WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

Sosyal medya platformu WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye ve diğer ülkeleri etkileyen sorun, milyonlarca kullanıcıyı meraklandırdı. Peki WhatsApp çöktü mü? İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
Ekleme: 29.04.2022 - 00:34 Güncelleme: 29.04.2022 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
Whatsapp'ta dünya genelinde sorun yaşanıyor. 28 Nisan Perşembe akşamı başlayan sorun birçok kullanıcıyı etkiliyor.

Downdetector web sitesindeki bilgiye göre, uygulamaya erişim kesildi.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp Android, iOS, masaüstü ve Web uygulamalarında çöktü.

Kullanıcılar Meta'nın mesajlaşma uygulamasına erişim sorunları yaşıyor.

Dünya genelinde yaşanan sorunun sebebi henüz açıklanmadı.


WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
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