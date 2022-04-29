Eren Abluka 8 operasyonu başlatıldı! 588 personel görevde
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-8 (MUŞ-KARTAVİN) ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT OPERASYONU” başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *588* personel *42* operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam
ediyor.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam
ediyor.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*