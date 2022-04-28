  • USD: 14,78 - 14,81
  • EURO: 15,54 - 15,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Rusya-Ukrayna savaşı 64. ününde tüm şiddetiyle devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı tehdidinin kendilerini sarsmadığını belirtti. Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti. Öte yandan NATO'nun askeri gücünü Rusya ile kıyaslayan Bakan Wallace hangi gücün daha üstün olduğunu açıkladı.

Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…
Ekleme: 28.04.2022 - 20:17 Güncelleme: 28.04.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!
Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…
Sağlık Bakanlığı 28 Nisan vaka tablosu açıklandı!
Pegasus çalışanlarından İslam inancına büyük saygısızlık! Kadir Gecesi çileden çıkaran paylaşım
ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı kızdıracak talep
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
Ceza ve infaz kurumlarında 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu!
Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti!
Türk kuşlarında bir başarı daha! AKINCI TİHA'nın hedefi Bayraktar TB-2 ile işaretlendi!
Fed faiz kararı öncesi önemli veri açıkladı: ABD ekonomisi alarm veriyor!
Sözde müttefik ABD Suriye’de PKK/YPG saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...
CHP'li İBB'den büyük düşüncesizlik! Anaokulunun yanına korku filmi afişi astılar
Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!
İşte 'Gezi' gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor
Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kavga' göndermesi!
İngiliz zincir marketler hayat pahalılığına karşı indirime gidiyor
Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu Müslümanlar'a küfürler etmişti: Serbest kaldı
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Instagram'da beklenen oluyor!

Instagram'da beklenen oluyor!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi