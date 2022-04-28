Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Rusya-Ukrayna savaşı 64. ününde tüm şiddetiyle devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı tehdidinin kendilerini sarsmadığını belirtti. Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti. Öte yandan NATO'nun askeri gücünü Rusya ile kıyaslayan Bakan Wallace hangi gücün daha üstün olduğunu açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.Wallace, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.