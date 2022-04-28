CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edilen ve Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı ilginç çıkışa ilişkin bomba bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin TBMM Grup toplantısında bir şova girişerek çevresine yönelik sert ifadeler kullandı.''Dünya kötülük yapanların yüzünden değil, bu kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa, zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var; bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu milleti, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben, o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum.''Kılıçdaroğlu'nun şovu bununla da bitmedi. CHP Genel Başkanı konuşmasının sonunda 'Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!...' diyerek salonu terk etti.CHP'li Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a olduğunu belirtti.A Haber'e konuk olan Sevigen, 'Esas kavga bundan sonra başlayacak. Bir kısmı aday Kemal bey olsun istiyor. Bir kısmı istemiyor. İsyanı ona isyanı Belediye Başkanlarına. İsyanının bir kısmı getirdiği götürdüğü arkadaşlarına... Hoşnutsuzluğu var. Yanında olan 3-5 kişi diyor ki; 'En büyük kral sensin sen Cumhurbaşkanı adayı ol sen kazanırsın biz arkadan gellim partiyi yönetelim.' Bir kısmı da diyor ki; 'Sen gidersen biz de gideriz biz kaderimizi sana bağlamışız' böyle diyen iki ekip arasında çatışma var.' ifadelerini kullandı.Sevigen, 'Belediye Başkanları doğru düzgün 'Biz aday değiliz' demedi. Laf olsun diye 'Adayımız Genel Başkanımızdır' deyip geçtiler.' ifadelerini kullandı.