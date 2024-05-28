Otomotivde 7 Temmuz beklentisi: Fiyat indirimleri 300 bin TL'yi buldu

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı.Bakanlığın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar son aylarda dengelendi.Otomotivin 'yatırım aracı olarak görülme' cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.Fiyat indirimleri 300 bin TL'yi buluyorGeçen yılın ikinci yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu belirtiliyor.Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor.Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. Diğer yandan nakit indiriminin yanı sıra markaların finansman kampanyaları da sürüyor.Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, nisanda perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yıl başından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi.İkinci el araç pazarında, geçen yılla karşılaştırıldığında, ocak-nisan dönemindeki yüzde 2,24'lük fiyat artışının piyasadaki dengelenmeye işaret ettiği belirtiliyor.7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla belirli güvenlik özelliklerine sahip olmayan sıfır kilometre araçların tescili ve satışı mümkün olmayacak.Bu düzenleme, Avrupa Birliği Genel Araç Güvenliği Yönetmeliği'nin (General Safety Regulation - GSR) bir parçası olarak kabul edildi ve yollarda daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.7 Temmuz'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte, satılacak sıfır otomobillerin bazı şartları sağlaması gerekecek.Yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki özellikleri taşımayan otomobiller tescil ettirilemeyecek:Acil durum frenleme asistanıKaza veri kaydedicisiDireksiyon müdahalesini içeren şerit takip asistanıSürücü yorgunluk algılama sistemiAlkol kilidi hazırlığıAni frende otomatik yanan dörtlülerÖnden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass' özellikli ön camTrafik işareti algılama sistemini ve akıllı hız yardımıGeri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörüİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istiyorlar.Bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenleniyorlar. Tahmin ediyorum eğer o tarihe kadar bu araçları satamayıp ellerinde de kalırsa onları belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemiyle belki daha sonra 6 ay-6 bin kilometre şartı oluştuktan sonra kendileri satabilirler diye düşünüyorum.Yukarıdaki özellikleri karşılayan ve ülkemizde satılan birçok otomobil var. Örneğin Renault Megane, Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla, Dacia Duster, Hyundai i20, Opel Corsa ve Togg T10X bu araçlardan birkaçı.Ancak Safety glass özellikli ön cam ve ani frende otomatik yanan dörtlüler gibi güvenlik özellikleri, hiçbir otomobilin bilgilendirme sayfasında yer almıyor.Sonuç olarak markalar, yukarıdaki tüm özelliklerini araçlarına eklemek için maliyetleri artırmak zorunda.Bu da önümüzdeki aylarda sıfır otomobil fiyatlarını daha da yukarı çıkarabilir.