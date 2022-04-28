Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor...

İstanbul Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü.

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş yerinin çatısındaki kompresör deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.