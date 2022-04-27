Meclis’te Gezi davası tartışması!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava görüldü.4,5 yıldır süren ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın yargılandığı davada nihai karar açıklandı.Osman Kavala, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.Casusluk suçlamasından beraatine karar verilen Kavala'ya, mahkeme indirim uygulamadı.Dava kapsamında 7 kişi de, 18'er yıl hapis cezası aldı.Meclis'te “Gezi” kavgasıGezi davası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi…AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında TBMM Genel Kurulu'nda gezi davasına ilişkin tartışma yaşandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Gezi özgürlüktür, Gezi doğa ve çevreye saygıdır, Gezi bir adalet mücadelesidir, Gezi bir dayanışmadır. Ancak dün verilen bir karar Türkiye'de yargının içine düştüğü, içinde bulunduğu hâl açısından bizi dünyaya utandıracak bir karardır. Daha önce beraat verilen bir karar nasıl olur da ağırlaştırılmış müebbede çevrilir? Bu mahkeme kararı kamu vicdanında meşru bir karşılık bulmamıştır, bulmayacaktır.Bunun en güzel örneği de Ergenekon ve Balyoz davalarıdır. O davalarda da bir sürü insan ağırlaştırılmış müebbet aldı, şimdi hepsi dışarıda ama komutla ağırlaştırılmış müebbet veren hâkimler, savcılar ya kaçak ya cezaevinde. Umarım, dün Gezi kararını veren hâkimler, savcılar da Ergenekon, Balyoz'un müebbet kararını veren hâkimler, savcılar gibi bir gün kaçak ya da mahkum durumuna düşmezler. Hoş, düşerlerse de çok da üzülmem.” dedi.Engin Altay'a cevaben söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hukukun üstünlüğüne inandıklarını söyledi.Turan, “Karar hoşumuza gidince 'iyi', gitmeyince 'kötü' diyecek karakterdeki insanlar değiliz. Kararların sevinenleri olur, üzüleni olur. Bizim, gün geldi partimiz kapatıldı, 'Tarihte küçük bir hatıra' dedik, kınamadık bile. Daha ötesi Genel Başkanımız şiir okuduğundan dolayı haksız, hukuksuz şekilde ceza aldı, onurumuzla zindana gittik, teslim olduk. Mahkeme önünde ağzından salyalar akarcasına hâkim tehdit etmeyi, savcı tehdit etmeyi, Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi aklımıza bile getirmedik.Devlet adamlığının, millet adamlığının bu olmadığını düşünüyoruz. Kaldı ki dava devam ediyor, şu an mahkeme kararını verdi; ancak istinaf safhası olacak, Yargıtay safhası olacak, AİHM tarafı olacak vesaire. Değerli arkadaşlar, herkesin hak ettiği oranda ceza almasını, haktan, adaletten ayrılmamayı, altını çizdikten sonra şunu söylemek istiyorum: Yani dava başka bir şey, diğer Gezi meselesi başka bir şey. Bakınız, biz başka memleketlerde mi yaşıyoruz? Gezi kutsaması, Gezi kutsaması.Arkadaşlar, bu Gezi'de arabalar yakılmadı mı? PKK bayrakları açılmadı mı? Dün de Gezi'nin karşısındaydık, bugün de Gezi'nin karşısındayız. Cebir ve şiddetle hükümeti devirmek isteyen kim varsa, suçu sübut olmuşsa, Ceza Kanunu gereği cezası bellidir. Arkadaşlar, hâkimlerin bir kısmı karara katılmış, bir kısmı şerh koymuş yani yargı canlı, devam ediyor.Sizin istediğiniz karar olunca 'çok iyi hâkim' istemediğiniz olunca 'çok kötü hâkim' tarzı yaklaşımınızı doğru bulmuyorum. Bırakın, Yargıtay aşaması devam etsin. Ayrıca, sizin ifade ettiğiniz her şey fikir hürriyeti olacak ama sevmediğiniz bir ifade, söz, atasözü paylaşılınca bu hakaret olacak. Bakınız, o kadar itham ettiğiniz Vali Bey'in geçmişine baktım, birçok ilde başarıyla anılan bir Vali.” şeklinde konuştu.Bu sırada ikili arasındaki konuşmaya CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da dahil oldu.Başarır, “Gezi… Ben bakıyorum tüm partideki MHP, CHP, HDP o gün bozkurt işareti yapan, zafer işareti yapan milyonlarca çocuk sokaktaydı.” dedi.Bunun üzerine Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Biz yoktuk; karıştırma kardeşim, biz yoktuk.” karşılığını verdi.Devam eden Başarır, “Çünkü Gezi bir onur hareketiydi.” diye ekledi.Bu sözlere sinirlenen Taşdoğan, “Yalan söyleme, milletin gözünün içine bakarak yalan söyleme.” dedi.Taşdoğan, “Bakın, Gezi şerefli çocukların hareketiydi” diyen Başarır'a “Sabahtan beri 6. Filo propagandası yapıyorsun” sözlerini sarf etti.Tekrar konuşan Başarır “Bu çocuklara bugün “terörist” diyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.Tartışmaya dahil olan AK PARTİ Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Orada hangi pankartları gördük? Terör örgütünün pankartlarını görmediniz mi? PKK'nın paçavraları vardı.” diye sordu.Başarır konuşmasına, “Gezi; 'Deniz' demektir, 'Yusuf' demektir, 'Hüseyin' demektir. Gezi, zulme karşı tam bağımsız 'Türkiye', 'Türkiye Cumhuriyeti' demektir. Gezi, yiğitliktir.” diyerek devam etti.AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da araya girerek, “Bak, Gezi'yi görmek istiyorsan buraya bak.” dedi.Yeniden söz alan Başarır, “Hadi oradan, onu kimin yaptırdığını ben biliyorum.” şeklinde konuştu.Devam eden Yavuz Subaşı, “Bak, buraya bak, buraya. Gezi'yi görmek istiyorsan buraya bak. Türk Bayrağı yakıldı orada.” diyerek son noktayı koydu.