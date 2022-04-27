  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Aziz B. (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.'nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrika sahiplerinden Serdar Babagil, Aziz B.'nin bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıktığını söylediğini belirterek, "Zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" dedi.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:23 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı
Bir süre önce Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B., 1 yıl önce boşandığı Özlem D.'nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti.

Bunun üzerine Aziz B., dün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi.

Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'30 AİLENİN EKMEK KAPISI YANDI'

Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, 'Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk...

Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik...

Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış...


4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı' diye konuştu.
Putin ile Zelenski görüşecek mi? Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama
Milli Muharip Uçak çıkışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den çok konuşulacak yanıt!
İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı
CHP'li Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği konserde skandal görüntüler! Her yer bira şişesi ile doldu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'lerin devamı gelebilir
Gizemli virüs yayılıyor: Avrupa ve ABD’den sonra Kanada ve Japonya'da da görüldü
CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: 'Gurur duyuyorum'
Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti!
Muhalefetin iddialarını çürüten rakamlar! İşte Türkiye’deki Suriyeliler hakkında iddia ve gerçekler
TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu: İşte kadın teröristin yakalanma anı
Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri
Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç vermesini bekliyorum
CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı
BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
Millet İttifakı'nın isminin değişmesi için YSK'ya başvuru: Değiştirmezlerse 'Gasp İttifakı' diyeceğiz
Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!