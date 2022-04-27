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Başkan Erdoğan'dan Kavala açıklaması: 'Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında konuşuyor. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını hatırlatan Başkan Erdoğan "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, yargı var." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kavala açıklaması: 'Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu'
Ekleme: 27.04.2022 - 21:55 Güncelleme: 27.04.2022 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kavala açıklaması: 'Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında konuşuyor. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Ne terör örgütleirnin kalleş elleri ne de siyasetteki uzantılarının hedef göstermeleri bizleri milletimize hizmetten alıkoymayacaktır.

Ömrümüzü adadığımız dava hak ve hakikat davasıdır.

Türkiye'nin son 20 yılı en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. 3 Kasım 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilali başlattık.

MUHALEFETE KAVALA TEPKİSİ

En son bir zatla ilgil karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da hakkın egemen olması için bu kararı verdiler.

Yargımız benzer niyetler taşıyanlara hukuk dersi verdi.


Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 5 milyon fidan ağaç dikerek yaptık. 12 tane ağacın nakli için ağaçlar sökülüyor dediler. Ekonomimizi çökertmeye heveslendiler.

Yıllardır besledikleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı snra milletimizin desteğiyle bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, alçaklara çiğnetmedik.

5 ŞEHİDİMİZ VAR 60'A YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ

Nerede terörist görürsek komandolarımız girecek. 5 şehidimiz var. 60'a yakın teröristi etkisiz hale getirdik.

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