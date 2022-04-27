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Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Bir bina için temel kazıldığı sırada toprağın altından çıkan yüzlerce bombanın, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edildi.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:31 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binanın inşaası için temel kazıldı.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü sırada bina temelinde bomba bulundu.

Bulunan yüzlerce bombayla ilgili incelemeler tamalandı.

1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar

Temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. ü

Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

İncelemeleri emniyet yaptı

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı.

Almanlara ait çıktı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

Detaylı inceleme yapıldı

831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

İmha edilecek

Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

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